Vincze Tibor polgármester szerint a fiatalok játékosan, színesen és – a szülőknek köszönhetően – ízesen ismerkedhettek nemzeti ünnepünk történetével, jelentőségével.

– Azt szeretnénk, amit Széchenyi is megfogalmazott: tiszteljék a múltunkat, hogy megértsék a jelen történéseit, azért, hogy a jövőt tudják építeni – fogalmazta meg az élménynap lényegét a község első embere.

– A célunk a nemzettudat erősítése, az, hogy büszkék legyünk arra: mi magyarként vagyunk európaiak – mondta Vincze Tibor.

Pozsegovits Borbála, az óvoda vezetője kiemelte, mindig megünneplik március 15- ét, s az idén rendhagyó programmal készültek. A zalai honvédek huszárbemutatóval várták a gyerekeket, és a fonyódi bandérium is a katonaélet szépségeit tárta az érdeklődők elé, sőt, bár nem ’48-hoz köthető, de a gyerekek minitankot is vezethettek a történelmi emléknapon. A Gábor Áron Általános Iskolában pedig Petőfi-kvíz, kézműves- foglalkozás és várjáték is várta a diákokat.

– Az iskolakonyha jóvoltából a nap étrendje is a nemzeti ünnep szellemiségét tükrözte – árulta el Pozsegovits Borbála. – Reggel kokárdaszendvics várta a lurkókat, ebédre Jókai- bablevest és Kossuth-kiflit szolgáltak fel, az uzsonna pedig hamuban sült pogácsa volt.

Réti Petra, az óvodai szülői munkaközösség tagja – piros-fehér-zöld csokinyalóka- készítés közben – arról beszélt lapunknak, lelkesen készültek otthon a krémes torták, linzerek, amelyekbe „belevarázsolták” a nemzeti színeket.