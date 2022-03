A Ford Tourneo Custom típusú kisbusz beszerzéséhez a Magyar falu programban nyert az önkormányzat közel 13 millió forintos támogatást, mondta el a községet második ciklusban irányító Csécs István polgármester. A pályázati siker eredményeként már falugondnoki szolgálat segíti az itt élőket.

Az elképzelések szerint az óvodásokat, iskolásokat szállítja majd a kisbusz a szomszédos Gellénházára, már elkezdték az igények felmérését. Emellett az időseket is szállítja a falubusz, ha orvoshoz Gellénházára vagy megyeszékhelyi szakrendelésre kell eljutniuk. Szóba került, hogy a szociális étkeztetésből is kiveszi részét a falugondnok, a feladatot Csécs Imre látja el, aki egyébként megyeszékhelyi munkáját cserélte el a szolgálatra.



Csécs István arról is beszámolt, hogy a közterületek karbantartását szolgáló eszközök beszerzését támogató pályázaton is sikerrel szerepeltek, a támogatásból másfél millió forint értékű fűnyírógépet, valamint hozzá való magassági ágvágót is beszereztek 380 ezer forintért. Lesz a gépnek feladata, hiszen Lickóvadamos három településrészen terül el, ily módon három temetőt, két faluház környékét és a templomkertet kell gondozni.



Az átadáson Vigh László országgyűlési képviselő elmondta, a három éve indított Magyar falu program idén már 270 milliárd forintos támogatást biztosít az 5000 lakosnál kisebb településeknek.