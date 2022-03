Keresztes János, a Zala Völgye Gazdakör elnöke arról beszélt lapunknak, a szervezet feladata az érdekérvényesítés mellett a tájékoztatás: főként a kis- és közepes méretű gazdaságok tulajdonosainak, vezetőinek szerveznek évente legalább két alkalommal szakmai fórumokat. Ezekre az aktuális agrártémák szakértői mellett olykor politikusokat is hívnak.



– Itt mindenki kap hasznos, új információkat – tette hozzá a szervezet vezetője. – Emellett a Nyugat-Balaton 30 kilométeres körzetében tevékenykedő gazdák tapasztalatot cserélhetnek, beszélgethetnek is az őket érintő, foglalkoztató kérdésekről.



A Zala Völgye Gazdakör tagjai Zalaszentgróttól Hévíz térségén át Keszthelyig tevékenykednek, rendezvényeikre mintegy harminc településről érkeznek érdeklődők. A tavasz­indító fórumon Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke friss brüsszeli információkat osztott meg például a közös uniós agrárpolitika aktualitásairól és a támogatási lehetőségekről, illetve növényvédelmi és vetőmagokkal, továbbá talajbaktériumokkal kapcsolatos előadások is elhangzottak.



– Most leginkább az áremelkedések foglalkoztatják a gazdatársadalmat – szögezte le Keresztes János. – Az inputanyagoknak, például a növényvédő szereknek, a takarmánynak és a műtrágyának szerintünk rendkívül irreálisan nőtt a bekerülési költsége. Ezt mi nem tudjuk befolyásolni, máshol generálják ezeket a problémákat. Ettől függetlenül nekünk indítani kell az évet, ami ezúttal számunkra egy sokismeretlenes egyenlet, de dönteni kell arról: ki mit és mennyit termel idén.



Az elnök hozzátette: január­tól lehetett pályázni az új agrár-környezetgazdálkodási kiírásokra, amelyeknek nagyon várják az eredményét, mert a gazdák nem tudják, nyertek-e, ám a munkát el kell kezdeni e bizonytalansági tényezőtől függetlenül is, például a zöldítésekkel, szegélyvetésekkel.

– Ez az esztendő nehéz, s talán nem túlzás: vízválasztó év lesz sok gazdálkodó számára – szögezte le a Zala Völgye Gazdakör első embere.

Nagy Bálint, Keszthely polgármestere, a zalai 2-es számú választókerület fideszes elnöke is az előadók között volt. Kiemelte, minden fórum fontos, amelyen érdemi információcserére van lehetőség. Leszögezte, a térségben a Zala-völgyi az egyik legaktívabb agrárszervezet, amelynek tagjaival érdemes és kell is a mezőgazdaság aktualitásairól beszélgetni.



A politikus úgy fogalmazott, a Nyugat-Balatonnál és Zalakaros térségében a turizmus-vendéglátás a húzóágazat, a választókerület többi részén viszont a mezőgazdaság, amely nemcsak itt, hanem az ország egésze számára is rendkívül fontos.



– A szektorba érkező uniós és nemzeti források felhasználásáról, illetve ennek előkészítéséről fontos egyeztetni a gazdálkodókkal, hogy minél inkább megalapozott döntések születhessenek, valóban segítve az agrárium szereplőinek munkáját – szögezte le Nagy Bálint a fórum előtt.