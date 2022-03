Zalalövőn szombaton először szervezett köztéri farsangot a Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület, mintegy 300 érdeklődővel.



Csonka Ferenc, az egyesület elnöke elmondta: mivel a járványveszély miatt sem ők, sem pedig a város intézményei – például az óvoda és általános iskola – nem tarthatták meg hagyományos beltéri farsangi mulatságaikat, ezért úgy döntöttek, hogy szabadtérre viszik azt. A program disznóvágással indult – a jószágot Hári Gábor ajánlotta fel, a böllér Galambos István, a főszakács Radics László volt –, majd kulturális műsorral folytatódott.



– Igyekeztünk minden olyan elemet belesűríteni a programba, ami a farsangra jellemző – tette hozzá Csonka Ferenc. – Volt fánksütés és jelmezes felvonulás, lehetőséget biztosítottunk disznótoros ételek kóstolójára, s még az őriszentpéteri termelői piac árusait is sikerült az alkalomra átcsábítanunk Zalalövőre. Az volt a fő célunk, hogy a város lakóit kimozdítsuk az otthonaikból. A rendezvény bevételét pedig az általános iskola és az óvoda alapítványainak támogatására ajánlottuk fel.

Az általános iskola néptáncosai a zalalövői szabadtéri színpadon

Forrás: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap



Gutorföldén jelmezverseny és kiszebábégetés kísérte a falu hagyományos farsangját. Tavaly a koronavírus okozta lezárások miatt elmaradt a rendezvény, viszont ez nem törte meg a szokásokat, és idén újra meghirdették, a korábban megszokottakhoz képest kisebb változtatással. A település utcáin át vezető jelmezes felvonulás iránt már kisebb volt az érdeklődés, így ez elmaradt, a farsangolók a művelődési házban gyűltek össze szombat délután. A kisebbeknek jelmezversenyt hirdettek, ahol a gyerekek bemutatták és elmondták, hogy kinek, illetve minek a bőrébe bújtak, és táncot is előadtak a közönségnek – az őket elkísérő szülőknek, nagyszülőknek. Népszerű volt a fánkdíszítő verseny is, a helyben sütött édességet a gyerekek saját ízlésük szerint vonhatták be cukormázzal és persze meg is kóstolhatták a farsang jellegzetes kelt süteményét. Emellett mindenki elkészíthette a saját kiszebábját, illetve közösen egy nagy bábot is, aminek elégetésével elbúcsúztatták a telet és köszöntötték a tavaszt.