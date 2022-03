Gyulai Gyula fiatalkorában atletizált és futballozott, és már az 1960-as évektől edzője is volt a ZTE atlétáinak. Vezette a dobószakágat, majd 1992-től a megalakult Zalaegerszegi Atlétikai Clubnál is az egyik meghatározó szakembernek számított. A dobószakág vezetőjeként sorra nevelte a tehetségeket az egerszegi és a magyar atlétika számára. Nevelőedzője volt a későbbi olimpikon Kiss Szilárdnak, edzői munkáját számos felnőtt és utánpótlás-válogatott atléta, világversenyek résztvevője fémjelezte. Többek között Lázárné Sopuch Margit gerelyhajító, később Kovács László és Balazsicz Eszter súlylökők munkáját is irányította, de nevelőedzője volt a Tokióban a 110 méteres gátfutásban elődöntős Szűcs Valdónak is 15 éves koráig.

Munkáját mindig nagy aprólékossággal és hatalmas lelkesedéssel végezte.