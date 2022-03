Már több mint tíz éve tartják meg évről évre a kertbarátok a disznóvágást, idén egy 140 kilogramm körüli sertést dolgoztak fel.

Gaál Károlytól, a civil szervezet elnökétől megtudtuk, hogy a munka gyorsan haladt, közel húszan szorgoskodtak már a program kezdetén, s közben volt idő arra is, hogy a gazdák megkóstolják egymás pálinkáját, borait.

Elkészültek az ilyen alkalmakkor szokásos étkek is: reggelire a sült vér hagymával, majd estére a toros káposzta és a pecsenye. Hurkát és kolbászt nem töltöttek, de így is jutott étek bőven mindenkinek. A munka végeztével este a kultúrházba már nemcsak a borosgazdák, hanem feleségeik is hivatalosak voltak, közösen költötték el a vacsorát, majd jó hangulatú zenés esttel zárult a program.