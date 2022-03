A Fiatal Családosok Klubja országos szervezet, melynek a helyi csoportokkal összhangban az a célja, hogy a családi élet szépségeit hangsúlyozza. A nagykanizsai csoportot Marton Balázs hívta életre, tőle vette át 2019 őszén a közösség irányítását Hársfalvi-Gombos Viktória, aki nagy elánnal vetette bele magát a munkába.

- Pályázaton sikerült forrást nyernünk, ám az ennek keretében tervezett programokat a vírushelyzet miatt nem tudtuk idáig megszervezni, ezért ezekre most került, kerül sor - mondta Hársfalvi-Gombos Viktória, a szervezet kurátora. - Az online-offline világ kérdéskörét boncolgató sorozat 4 előadásból áll, melyekből három már le is zajlott: Pál Feri atya jött el hozzánk kétszer is. Ez számomra azért nagy öröm, mert az atyának az az elve, hogy rövid időn belül nem tér vissza ugyanoda - nekünk mégis elvállalta, hogy egy hónapon belül két alkalommal is személyesen ossza meg velünk gondolatait. Első előadása az okos eszközök oktalan használatáról szólt, a második pedig a társkapcsolati kommunikációról. A sorozat 3. alkalmán Urbán Anikó cyberbullying szakértő az internet veszélyeiről ejtett szót. A projekt utolsó előadására pedig március 30-án 17 órakor kerül sor a plakátházban: a generációs krízisekről és a krízisgenerációról lesz szó, a vendég Szűcs Sándor. Rendeztünk továbbá egy farsangi családi napot Miklósfán, a Mindenki Házában, illetve tartottunk egy tréninget is a nonprofit szervezetek képviselői számára arról, hogyan tudunk úgy megjelenni a társadalomban, hogy annak mindenki a nyertese lehessen.

Hársfalvi-Gombos Viktória a további elképzelésekről elmondta: eztán is szeretnének olyan értékadó programokat szervezni, amelyek a családban töltött tartalmas idő fontosságára irányítja rá a figyelmet. S természetesen, várják a fiatal családok csatlakozását.