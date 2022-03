A Zalaegerszeg- Bak- Becsehely közötti úton haladók többsége csak átszalad a hosszú falun, s nem is gondolja, milyen romantikus táj tárulna elé, ha elindulna körülnézni a zártkertekben. Az autópálya építésének régészeti feltárásakor kiderült, egy újkőkori település volt a környéken, mely az újkőkor összes periódusában lakott volt. A legkorábbi emlékek körülbelül hétezer évvel azelőttről származnak. Az elmúlt évszázadok során a török hódítás idején néptelenedett el kis időre a falu, ezt kivéve mindig életképes maradt, templomot azonban a millenniumig nem sikerült építeniük. Most két kápolnájuk, s egy imaházuk is van, melyek történetének felidézése méltán kapott helyet a Zalai falvak templomait bemutató sorozatunkban.

A Berg-kúria ma a falu imaháza.Forrás: Győrffy István

Borsfa első kápolnáját 1896. május 31-én szentelték fel. A kápolna azonban hamarosan kicsi lett az egyre népesebb falunak, ezért az egyházközség 1940-ben megvásárolta a Berg-család kúriáját, s benne alakított ki imahelyiséget és paplakot. A kápolna felújítása 2002-ben történt, sőt az épület állandó használatának megteremtéséhez, Lengyák István nagykanizsai tanár javaslatára, művészeti tárlatok megtekintését is lehetővé tették.

Az imaterem oltár része.

Arról, miként jött az ötlet, hogy a borsfai a kápolnában kiállításokat rendezzenek, Lengyák István a következőket meséli:

-Sokat táboroztam Borsfán a diákjaimmal. A kápolna elég pocsék állapotban volt, s ötleteltünk, hogyan lehetne megújítani. A táborban velünk volt Osváth Miklós festőművész is, akivel, az egyik alkalommal, amikor nyitva volt a kápolna, bementünk. Két idős néni takarított benne. Megkérdezték Miklóst, hogy felújítaná-e az oltárképet, mert az össze-vissza volt szabdalva és lyukasztva. Mondtuk, hogy ezt már nem lehet megújítani. Akkor azt kérdezték, segítenénk-e, felújítani a kápolnát, és ha ez megtörténik, festene-e a Miklós új oltárképet. Természetesen azt válaszoltuk, igen… Hát így kezdődött. És így lett a megújult kápolna első tárlata Osváth Miklós festményeiből. A felújításnál az volt a baj, hogy a vállalkozó rosszul szigetelte alá a falakat, így azok újra felnedvesedtek, és 15-20 megnyitó után le kellett állni a tárlatokkal. A felújított kápolna megszentelésére valamint az Kápolnagaléria első kiállításának megnyitójára 2003. október 26-án került sor – emlékezik vissza Lengyák István, majd, miután elárulom, hogy információim szerint ismét megújítják a kápolnát, sőt újra tárlatokban is gondolkoznak, a kanizsai Hevesi iskolában rendszeresen tárlatokat szervező Lengyák István így folytatja:

-Örömmel segítünk, ha kérik!

Alsó-Borsfa kápolnája, ami a millenniumra épült

Borsfa másik kápolnája, a bázai elágazóban álló neogótikus-romantikus épület, emléktemplomnak készült. A Rózsafüzér Királynője kápolna külső felújítása most történik, az épületről méternyi magasságig leverték a vakolatot. Az épület fennállásának 95-ik évfordulójára egy szép kis könyv is készült, melynek mottójául egy Reményik Sándor versidézetet választottak: „Kicsi fehér templomokba / Most minden erők tömörülnek. / Kicsi fehér templom-padokba / A holtak is mellétek ülnek. / A nagyapáink, nagyanyáink, / Szemükbe biztatás vagy vád: / Ne hagyjátok a templomot, / A templomot s az iskolát.”

A kápolna oltára, Osváth Miklós képével

A sírkápolnát Balázs József a feleségével a Rózsafüzér Királynője tiszteletére építtette 1925-ben hálából, hogy 1918-ban súlyos betegségéből meggyógyult. Akkor iszonyatos járvány dúlt a világban, 1918 és 1920 között több hullámban újra éledt a spanyolnátha járvány, melyet az influenza A vírusa okozta, ami a 14. századi pestis mellett a világtörténelem legpusztítóbb járványa volt. Az emberiség 20 százalékát fertőzte meg, az elhunytak száma egyes adatok szerint mintegy száz millió volt. A borsfai Balázs József földbirtokosnak és felségének, besenyői Gosztolai Annának három gyermeke született. Anna lányuk Stankovics Jánoshoz ment férjhez, akit behívtak katonának. Anna spanyolnáthában megbetegedett és a kanizsai kórházban meghalt. Az ekkor ötvenöt éves Balázs József nem lehetett ott a lánya temetésén, mert ő is nagy beteg volt. Az orvos nem biztatta semmivel, a betegek szentségét is felvette. A szűzanyához fohászkodott és fogadalmat tett, ha felgyógyul, kápolnát építtet Rózsafüzér Királynő tiszteltére, hogy árván maradt unokáját, Irént, aki ekkor még csak nyolc éves volt fel tudja nevelni és taníttathassa…

A felsőborsfai kápolna

A kápolna belső tere

Meggyógyult! Feleségével és két életben maradt gyermekével, Rozáliával és Józseffel megépítették a kápolnát, melynek felszentelése 1925. október első vasárnapján, 5-én történt meg. Balázs József és felsége sokáig nem használhatták együtt a kápolnát, mert Gosztolai Anna 1926-ban elhunyt, őt temették először a kápolna alatti kriptába, férje még 1937-ig élt. Irén, az unoka a zenélő Szent család faliképnél arra kérte a mindenhatót, hogy küldjön jelet számára, például, hogy a kép felhúzás nélkül is megszólaljon. Pár perc múlva a kép muzsikálni kezdett: „Részemre szebben, mint bármikor.” Irén ezt égi jelnek vélte és apácának állt.

Az épületet az évtizedek során többször felújították, például 1965-ben és 1985-ben, is, 1993-ban, pedig nyolc tagú kuratórium vállalta sikerrel a kápolna fenntartását, illetve tatarozását. A kápolna napjainkban a Szombathelyi Egyházmegye tulajdonában van, s a bánokszentgyörgyi plébániához tartozik, rendszeres misézés nincs benne, viszont védőszentje ünnepén, október első vasárnapján mindig tartank misét.

A zenélő Szent család falikép, amely Stankovics Irén kérésére felhúzás nélkül is megszólalt, amit égi jelnek vélt és apácának állt

A kápolna csillárja valamikor a megyei bíróság épületében függött

A jelenleg imaházként működő Berg-kúria a 18. század végén épült klasszicista stílusban. A településen csak az 1940-es években alakult plébánia, ekkor került az egyház tulajdonába az épület. Imaterme nyomtatott „L” alakú, hangulatos elrendezésű helyiség. Esperes plébánosa Decs István a következőket mondja a borsfai templomokról:

- A három egyházi épület közül kettő már több, mint száz éves. A felső borsfai Rózsafüzér kápolna is 2025-ben éri el ezt a kort. Az elmúlt évtizedekben nagy erőfeszítéseket tettünk, hogy az ősöktől ránk hagyott épületek állagukat megőrizzék, ehhez kellett a jólelkű adományozók az egyházközség hívei és az önkormányzat támogatása, anyagi segítsége. Hogy a felújítások sikerüljenek a felső borsfai kápolna felújításához pályázati forráshoz jutottunk. A millenniumkor épült Ady utcai kápolna felújítása a következő évben kezdődik szigeteléssel, majd a falak vakolásával, aztán a teljes belső és külső felújítással, miközben 2020-ban új harangot is öntettünk, mivel a régi megrepedt. Az Alsó Borsfai imaterem külső- belső felújítása teljesen a hívek és az önkormányzat anyagi segítségével történt. Minden jólelkű adományozónak hálásan mondok köszönetet az egyházközség nevében.