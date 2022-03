Az ipari park kialakítása 2008-ban kezdődött el, és a folyamat igazán nagy lendületet 2016-ban, a tesztpálya építésével kapott. Ezt dr. Háry András, a ZalaZONE Ipari Park Zrt. vezérigazgatója idézte fel, aki hangsúlyozta, nemcsak gyárakat, épületeket kell építeni, hanem gazdasági rendszerben ökoszisztémába kell gondolkodni. Ennek jegyében települtek ide kutatóbázisok, fejlesztő központok. A további fejlesztések irányítását szolgálja a irodaépület, tette hozzá.



A járműipar szilícium-völgye épül itt, ahol a polgári közlekedés járműveinek fejlesztése mellett drónok tesztelésére is lehetőség nyílik, és a védelmi ipar is kiépíti a bázisát, mondta Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos. Ez a környezet vonzza a befektetőket, ezért reális cél a bővítés, amivel az ipari park elérheti a szomszédos Bagodot is, vetítette előre.

Forrás: Balaicz Zoltán / Zalai Hírlap

A kutatás, fejlesztés és termelés gazdasági rendszere jött létre az ipari parkban, amihez a város is hozzájárul a saját lehetőségei szerint, mondta Balaicz Zoltán polgármester. Az itt zajló látványos beruházások egyik ékköve az irodaépület, ami egyediségével a várost is gazdagítja, fogalmazott.



Az ipari parkban először a kutatást, fejlesztést szolgáló létesítmények készültek el, az irodaépület csak most következik a sorban, emelte ki az ünnepség kapcsán dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Reményét fejezte ki, hogy az eddigi lendülettel gyarapodik tovább az ipari park, így reális cél, hogy elérjen Bagodig.



Ezt követően a nemzetiszín szalagokkal ékesített bokrétafát, egy korallberkenyét daru emelte fel az épület tetejére.

Forrás: Pezzetta Umberto/Zalai Hírlap

Az ismertető szerint a ZalaZONE Ipari Park Zrt. irodaépülete kívülről erődítményszerű zömök tornyok közé ékelődik, ám az épület a keresztirányban megnyitott nagy üvegfelületek alkalmazásával teljesen átlátszóvá, légiessé válik. Az épület különlegessége, hogy a tetőtől az alapig a négy szint metszete felülnézetből egymás után a ZONE négy betűjét jeleníti meg.



Mint a tájékoztatóból kitűnik, a 750 négyzetméter hasznos területű, 749 millió forintból elkészülő irodaépület nem csak a társaság székhelyeként szolgál, hanem biztosítja azokat a park fejlesztéséhez szükséges szolgáltatásokat. Az itt található kisebb és nagyobb tárgyalótermek lehetőséget kínálnak megbeszélések, workshopok, bemutató programok megtartására. Az épület és környezete alkalmas a ZalaZONE parkhoz kapcsolódó rendezvények lebonyolítására. Az épület elhelyezése és kialakítása megteremti azt a környezetet, amely a park további fejlesztéséhez, új szereplők bevonzásához szükséges egyeztetések, programok helyszíneként szolgál. A helyiségekben további, a park fejlesztéséhez kapcsolódó vállalkozások és irodai funkciók is elhelyezhetők. Az épület tehát nemcsak megjelenésében közvetít védőbástya formát, hanem tartalmában is a park folyamatos fejlődését hivatott elősegíteni, fogalmazott a tájékoztató.