Pali Róbert, Vonyarcvashegy polgármestere azt mondta a tegnapi avatáskor: a beruházás igazi sikertörténet, amelyben találkozott a kormányzati szándék, a lakossági igény és a térség polgármestereinek akarata. Az orvosi szolgálati ház 15 hónap alatt épült fel, amellyel Vonyarcvashegy, Gyenesdiás és Balatongyörök gyermekorvosának, dr. Angyalné dr. Tótok Máriának és családjának biztosítanak lakhatást. „A három település most is megmutatta, tud együtt gondolkodni és teljesíteni is”, emelte ki a Pali Róbert, hozzátéve: a praxishoz ezer gyermek tartozik, de nyáron a duplájára nő a létszám.

Nagy Bálint, a zalai 2. számú választókerület országgyűlési képviselőjelöltje, Keszthely polgármestere leszögezte: nemcsak egy épülettel gazdagodott Vonyarcvashegy, hanem ismét eredményre vezetett a térségi összefogás. Úgy folytatta, az is fontos, hogy olyan kormánya van az országnak, amely érdemben tesz a vidék fejlődéséért. Ezt bizonyítja a Magyar falu program, amely a választókerület valamennyi érintett településén „valódi problémákra adott valódi válaszokat”. Kiemelte: április 3-án arról is döntünk, folytatódik-e a jó irány, amelynek köszönhetően már a legkisebb falvakban is növekszik a lakosság létszáma.

Az új szolgálati ház avatásán b-j Pali Róbert, Szalay-Bobrovniczky Vince, Manninger Jenő, Nagy Bálint, továbbá Gál Lajos gyenesdiási és Biró Róbert balatongyöröki polgármester

Forrás: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

Manninger Jenő országgyűlési képviselő hozzátette: a kormányzat tervei szerint a jövőben még több forrás jut vidékfejlesztésre. Mint mondta, ebben a választókerületben 98 faluban és kisvárosban több mint 240 pályázat nyert az Mfp-ben, és ennek, illetve a gazdasági fellendülésnek, valamint számos egyéb forrásnak köszönhetően megindult a fejlődés, és újra egyre többen választják otthonukként a kisebb településeket.

Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár arról szólt, az Mfp a kormányzat egyik legsikeresebb programja, a folytatáshoz pedig „április 3-án el kell menni választani, és be kell húzni az ikszet azokra a pártokra, amelyek garantálni tudják a hasonló fejlesztéseket az elkövetkezendő években is. Ezeket a programokat ugyanis folytatni szeretnénk”, hangsúlyozta a politikus.