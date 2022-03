A civil szervezet elnöke, Nemes Kálmán elmondta: igyekeznek olyan környezetet kialakítani, ahol biztosítani tudják az örömteli horgászat feltételeit. A mintegy 5,5 hektár területű Kéthatár-tó ugyanis az Őrség peremének egyik legkedveltebb horgászvize, és a tagság mellett a térségbe látogatók számára is vonzó.

– A tavaszi munkák során elsősorban az őszi–téli időszakban elszáradt, letöredezett faágaktól kell a területet megtisztítani – magyarázta az elnök. – Az elmúlt években folyamatosan végeztük ezt a munkát, és ennek köszönhetően ma már elmondhatjuk, hogy valóban szép, gondozott környezettel büszkélkedhetünk. Talán nem véletlen, hogy a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége, amelyhez szervezetileg tartozunk, minden évben itt rendezi éves versenysorozatának nyitó rendezvényét, ami egyben az első verseny is a tavon. Ez 2022-ben is így lesz, május elsején hobbi kategóriában várjuk a horgászokat. A halasítás szintén a vasi szövetség koordinálásában és annak finanszírozásával zajlik, ahogy a megelőző évek során, idén is több alkalommal, folyamatosan lesznek telepítéseink.

Nemes Kálmán azt is hozzátette, hogy az egyesület létszáma mintegy száz fő, ez ideális, ám azzal is szembesülniük kell, hogy elöregedőben a tagság, a horgászat viszonylag kevés fiatalt vonz. A terveik közt ezért a horgászat gyermekek körében történő népszerűsítése is szerepel.