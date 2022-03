A konferencián zalai civil szervezetek aktivistái vettek részt, akik maguk is kapcsolatban állnak az önkéntes munkát végzőkkel, akik között egyre több a fiatal. Az ukrán háborús helyzetben az adománygyűjtések és szállítások során végeznek önkéntes munkát zalaiak, de a megyébe érkezett menekültek ellátásában is részt vesznek.

A konferencia első előadója Pesti Balázs klinikai hipnoterapeuta volt, akit műsorvezetőként is ismerhetünk. Dokumentumfilm mutatta be az öt spanyolországi medvét Magyarországra mentő önkéntes munkát, amiben részt vett. A szakember az önkéntesség kétirányú hatásáról beszélt: a segítséget adók és a támogatást kapók oldaláról is közelítve. Hangsúlyozta: aki főleg saját mentális gondjait szeretné enyhíteni az önkéntes munkával, ne emberekkel, inkább állatokkal, vagy természetvédelmi akciókkal foglalkozzon.

Balázsné dr. Lendvai Marietta főiskolai docens (Pannon Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg) a belső igényből fakadó, ellenszolgáltatás nélkül végzett önkéntes munka értékteremtő szerepéről szólt. Végül dr. Szecsei Nagy Klára orvos és Czinderiné Farkas Magdolna műtősnő mesélt az Afrikában töltött önkéntes munkáról. A konferencia videóanyaga elérhető lesz a szervezők honlapján.