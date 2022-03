A friss adatok szerint már több, mint 1 millió ukrán hagyta el az országát, ebből 100 ezren Magyarország felé vették az irányt. Balogh László polgármester folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet, a városvezető szerint a háború elhúzódásával tömegessé válhat a menekült hullám. Elmondta: az önkormányzat egyetértésben közvetlenül 2 millió forinttal támogatja a háború miatt nehéz helyzetbe került embereket és családokat. Az Ukrajnában zajló háborús agresszió miatt fontos, hogy segítsenek mindenkit állampolgárságtól és nemzetiségi hovatartozástól függetlenül.

- Az önkormányzat humanitárius segítséget kíván nyújtani az Ukrajnából érkező menekültek részére, a fogadásuk és ellátásuk lehetőségeit felmértük a Nagykanizsára érkező menekültek elhelyezése megtörtént – folytatta. – Az emberek ellátásával kapcsolatos feladatok koordinálását a hivatal humán és hatósági osztálya végzi. Annak érdekében pedig, hogy az adománygyűjtés, a menekültek elhelyezése összehangoltan működhessen Bagarus Ágnes osztályvezetőt bíztam meg. A bajba jutottak számára egészségügyi ellátást és szálláshelyet biztosítunk és alakítunk ki városunk több pontján, hogy megfelelő és biztonságos körülményeket teremtsünk mindazoknak, akik ezt kérik. A városba érkező menekültek ellátására intézményeink, cégeink és a nemzetközi és magyar szolgálatok már segítő kezüket nyújtották: szálláslehetőséget, közösségi termeket, gyűjtőpont lehetőségeket biztosítottak.

Hozzátette: a Nagykanizsai Központi Óvoda és Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde segíti a családokkal érkező gyerekek beilleszkedését. A VIA Kanizsa Városüzemeltető Zrt. által üzemeltetett sportszállóba 31 fő menekült érkezett. A Cserháti kollégium 33 fő befogadását vállalja, a Piarista kollégium és Csapi kollégium egyaránt 60 főt fogadhat be. Ha tömegessé válna a menekülthullám, akkor a Nagykanizsai Tankerületi Központtal egyeztetve akár a tornatermek bevetése is szerepel a tervek között. Eddig annyi biztos, hogy március 5-én szombaton újabb 13 fő érkezik.

Cseresnyés Péter államtitkárt örömmel tölti el ez a példaértékű összefogás, hiszen az elmúlt napokban egy emberként mozdult meg az ország és a térség is. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Vöröskereszt gyűjtőpontokká válnak, a Dunántúli Roma Vezetők Egyesülete (DRVE) ugyancsak bekapcsolódott a segítségnyújtásba. A városban elszállásolt ukrán menekültek részére gyűjt a Nagykanizsai Horvát Önkormányzat, ők naponta ellátják gyümölcsökkel és tisztálkodási szerekkel a családokat. Sőt a város óvodái és bölcsődéi is segítenek, s várják a felajánlásokat.

Hella Ferenc Forrás: Szakony Attila/Zalai Hírlap

Hella Ferenc, református esperes szintén a jó ügy mellé állt, s az önkormányzattal, valamint a Magyar Református Szeretetszolgálattal szorosan együttműködve dolgozik az ukrán menekültek segítségéért. Elmondta: szerencsére az egyik munkaközvetítéssel foglalkozó kanizsai cég már többeket különféle munkahelyekre irányított, sőt segítettek szállást találni, valamint néhányakat nagykanizsai családok fogadtak be a saját lakásukba. Például a Kárpátaljáról érkezett Buzási család is utóbbi ellátásban részesült. A magyar szülők két gyerekkel mindenüket hátrahagyva menekültek, s szerencsére az apa, István is eljöhetett, hiszen a háború kirobbanásakor épp Magyarországon dolgozott. Gyorsan üzent a családjának, hogy azonnal induljanak el, ne nézzenek vissza.

- A beregszászi járásban Borzsova településen éltünk, ott maradt a családiház, a háziállatokkal, egyelőre a szomszéd vigyázza - mesélte. - Akármi lesz az élet többé nem lesz olyan Kárpátalján, mint előtte volt. Az emberek azért menekülnek, mert könnyen lehet, hogy az oroszok eljutnak a határszélre és ott is vérontásba kezdenek. Soha nem gondoltuk volna, hogy a civileket is lőnek, házakat, életeket döntenek romba.

A felesége, Renáta hozzátette: hihetetlen az orosz agresszió, de amennyi szeretetet és törődést a magyar emberek nyújtanak, arra nincsenek szavak. A határon szeretettel fogadták, a vonatuk a fővárosi Nyugati pályaudvaron is járt, ott segítették őket a céljaink felé, élelmet adtak. Most 600 kilométerre az otthonuktól szeretnének munkát találni és letelepedni.