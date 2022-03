A településvezető büszke arra, hogy a kormány hathatós támogatásával számos pályázaton sikerrel szerepeltek. Szintén a vidék lélekmegtartó erejét szolgálja a Liszó és Surd szennyvízhálózatának kiépítése, melyre a két település 2,8 milliárd forintot kap. A két községben ezer ember él, évtizedes problémát old meg a várhatóan tavasszal induló beruházás.

- Ezen felül szeretnénk pályázni a Magyar falu programba az egyik külterületi út befejezésére, melyre 18 millió forintot fordítanánk - folytatta. - Az egyik majorság mellett húzódó szakasz egyik része az idén megújult, most a a maradék szakaszt hoznánk rendbe. A Bucsai és Szakál hegyhátakra vezető eltérő hosszúságú utak rendbetételére, valamint egy Liszó irányába vezető földcsík rekonstrukciójára összesen 60 millió forintra pályázunk. A vidékfejlesztési programban egy traktort is beszereznénk, melyhez hótoló lap és pótkocsi is jár. Az eddigi közterület gondozásához béreltük a járművet.

Kanász János hozzátette: ezen felül napirenden van a használaton kívüli általános iskola átfogó felújítása, melyből bentlakásos idősek otthona lenne. Az előzetes felmérések alapján 1 milliárd forintból megvalósítható a beruházás.