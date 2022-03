Az épület ünnepélyes átadásán Balaicz Zoltán polgármester gyermekkori tapasztalatairól beszélt, mivel a piac szomszédságában lakva nap mint nap láthatta a kereskedők, termelők munkáját. Kiemelte, hogy olyan, a jövőbe mutató létesítményt sikerült felépíteni a piac területén, amely a helyi identitást, a Zalához, benne a Göcsejhez való kötődést erősíti, megmutatva a vidék természeti kincseit, s a közönség elé tárja a helyi termelők hagyományos termékeit.

– A kormány jól döntött, amikor támogatta a termelői piacok létesítését, hiszen ezzel a helyben termesztett és előállított egészséges élelmiszernek adott lehetőséget, hogy a kiskereskedőkön keresztül minél szélesebb körhöz eljuthasson – fogalmazott köszöntőjében Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos.

Az avatóünnepségen részt vett dr. Bognár Lajos élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkár, aki gratulált az elkészült létesítményhez. Hangsúlyozta, hogy a vidékfejlesztésnek hála a helyi termelők és a közepes vállalkozások is fejlődhettek. De nemcsak a vidék megtartó képessége fejlődött, hanem ösztönzőleg hatottak a folyamatok az agráriumban időszerű nemzedékváltásra is. A helyi termékek mellett több érv is szól, hiszen a helyi élelmiszer ízletesebb, finomabb, és egészségesebb is, mint a dömpingáruk, hangzott el.

Zárásként Tolvaj Márta polgármesteri főtanácsadó köszönte meg, hogy elkészülhetett a létesítmény, amely április 9-én nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt húsvéti vásárral, kiállítással és kulturális programokkal várva az érdeklődőket.