Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az avatáson kiemelte, ez a magyar járműipar kialakulásának kezdeteit jeleníti meg, amely szimbolikusan összeköti a múltat a jelennel, hiszen a ma meglévő innovatív képesség már az ötszáz évvel ezelőtti kocsikészítő mesterekben is megvolt. A tárcavezető emlékeztetett: az 1990-es években elindultak a kutatások, amelyek hatására megjelentek azok a világcégek, amelyek a magyar mérnökök tudására is alapozhattak. A legújabb állomás pedig a zalaegerszegi tesztpálya, amelynek köszönhetően Zala a világ járműiparának egyik meghatározó helyévé válik.

A Festeticsek korábbi istállóés kocsiháza ma a hintómúzeumnak ad helyet, ahol 70 lóvontatású közlekedési eszköz látható, s ennek a kiállításnak az egyik becses darabja mostantól az első magyar kocsi valósághű replikája, amely anyaghasználatában, méretében és az arányokat tekintve is teljesen egészében követi az eredetit - mondta el Pálinkás Róbert, a Helikon Kastélymúzeum igazgatója. Hozzátette: Kocs község mesterei a szekérből kezdtek kialakítani egy könnyű, kényelmes és gyors közlekedési eszközt, erről 1495-ből írásos emlék is tanúskodik.

Az ötletadó és a replika megépítését finanszírozó Knezsik István, az Autós Nagykoalíció elnöke kijelentette: a modern mobilitás ősei a magyarok, bizonyítja ezt az is, hogy a világ számos nyelvében a mi kifejezésünk alapján honosodott meg a kocsi neve. Elmondta még: a keszthelyi műhelyben most újabb, hasonló kocsit építenek, amit a Kocs községben lévő kocsimúzeumnak adományoz. Nagy Bálint polgármester kijelentette: újabb attrakcióval bővült a múzeum s így a város is, amely miatt érdemes Keszthelyre látogatni. Ahhoz, hogy a jövőnket tervezhessük, fontos megbecsülni a múltunkat, s ebben segítenek a kulturális értékek, tárgyi emlékek, amelyek ma turisztikai vonzerőt is jelentenek, tette hozzá.