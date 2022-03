Érdeklődése a cukrászat iránt már általános iskolás korában elkezdődött. Otthon gyakran sütögetett a szomszéd kislánnyal, így tudatosan jelentkezett a Zalaegerszegi Báthory István Technikum cukrász szakára, ahol 2000-ben szerzett végzettséget, majd 2007-ben mestervizsgát is tett.

- Régi vágyam volt egy saját műhely, de úgy gondolom, egy cukrásznak sok gyakorlatot és tapasztalatot kell szereznie ahhoz, hogy megvalósíthassa ezt az álmát. Az évek során többfelé dolgoztam cukrászként, illetve óraadóként a Báthory István iskolában. Huszonkét hosszú év után gondoltam úgy, hogy nyitok egy kis műhelyt a saját elképzeléseim alapján, hiszen ez egy régi nagy álmom volt. Nagy segítségemre volt ebben a férjem, Horváth Sándor, akivel mindent magunk csináltunk, mindennek ketten jártunk utána.

A műhelyt eredetileg tortarendelésre hozták létre.

- Fontos volt, hogy a műhely közel legyen a lakhelyemhez, a családhoz, mivel van olyan hétvégém is, amikor reggel hattól hajnali háromig dolgozom. De nem esik nehezemre, hiszen szeretem ezt csinálni. A férjem segítségével alakítottunk át Landorhegyen egy régi raktárhelyiséget, ahol eredetileg még bejárati ajtó, víz és villany sem volt. Mindent együtt csináltunk az összekuporgatott pénzünkből, gyakorlatilag az egész életünket beletettük.

Megnyitottak, de nem telt bele egy év, be kellett zárni

- Akkor diagnosztizáltak nálam mellrákot. Műtét, kemoterápia, sugárkezelés… nagyon nehéz időszak volt. De tavaly márciusban ismét kinyithattam. Most nem egyedül dolgozom, Zsáklin, a kolléganőm nagyon sokat segít nekem. Ő a Báthory iskolában volt tanítványom, aki nagyon ügyes, szorgalmas fiatal lány, szereti a munkáját.

Kolompár Zsáklin az éppen elkészült puncskockákkal.

A vállalkozás neve sok fejtörést okozott

- A nevén nagyon sokat gondolkodtam. Azt akartam, hogy tükrözze a régi, hagyományos házi sütemények és az otthoni nagymama által készített ízeket, mivel mi ilyeneket készítünk. De mellette gyártunk újfajta, színes, vicces édességeket is. Készült itt már hamburger vagy unikornis formájú sütemény is a gyerekeknek. A figurás torták is közel állnak hozzám, több órát is foglalkozok egy-egy ilyen megrendeléssel. Ezeket az alkotásokat például nem lehet hajnali kettőkor készíteni, ha valaki ezt nem szívből teszi.

A figurás torták készítése nagyon közel áll a mestercukrászhoz.

Mivel nagyon szeretek süteményeket is sütni és új édességeket létrehozni, a terv útközben megváltozott. De ez nem olyan, mint egy megszokott cukrászda. Itt nincsenek vitrinek, nem látják az emberek a süteményeket. Ide nem lehet beülni. Végül úgy lett kialakítva a műhely, hogy rendelésekre készítek tortákat, mellette pedig a nyitvatartási időre készítünk napi sütemény kínálatot is. Ezeket minden nap a műhely közösségi oldalain teszünk közzé. Van állandó három sütink: a hatlapos, a puncskocka és a Zala kocka. Ezek mindig kaphatóak, mivel nagyon szeretik az emberek. A többi változó, éppen amit aznapra kigondolunk, amit nagyobb kedvvel készítünk el.

A képen valójában sütemény látható.

Olyanra is volt példa, hogy egy nénike bejött hozzánk a Zalai Hírlappal, amiben mutatott egy sütemény receptet, hogy volna –e kedvünk megcsinálni, mert szívesen megkóstolná. Azóta is minden hónapban megsütjük párszor. De zárásra mindig elfogynak az édességek.

A héten a meggyes pudingos kocka is megtalálható volt a napi kínálat között.

Nagyon szeretem, amit csinálok, számomra ez nem munka

Nem volt bennem félelem. Annyira akartam ezt a műhelyt, bíztam benne, hogy sikerülni fog. De nem szeretnék „nagyobb” lenni. Igaz, hogy fejlődésben és pénzben több vagy jobb lenne, ha bővülnék vagy akár cukrászdaként üzemelhetnék, de az már nem az én álmom. Akkor már nagyüzemi termelést kellene folytatni, ami az ízvilág rovására is menne. Boldog vagyok így az Édes Otthon Cukrászműhellyel, nem vágyom többre – mondta Bernadett.