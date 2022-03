A zártkerti utak rendbetételére és vízgyűjtő terület létesítésére 23,8 millió forintot nyert az önkormányzat. A hegyi út alapozása, kavicsozása mellett egy, legfeljebb 50 köbméteres vízgyűjtőt hoznak létre, amely a településre lezúduló víz összegyűjtésére szolgál majd.

– A település határától 200 méterre található víztározó létesítése komoly lépés, hiszen a mezőgazdasági megmunkálás alatt lévő területekről a nagy mennyiségű csapadék eddig megállíthatatlanul árasztotta el a település utcáit – mondta Gerő Sándor polgármester. – Több funkciója is lesz, hiszen a víz visszatartása mellett esővíztárolóként és vízvételi lelőhelyként is számíthatnak rá a gazdálkodók. A pályázat része még a helyiek által csak Gradicska mezőhegyként emlegetett részen 610 méter hosszú útszakasz stabilizálása. A pécsi kivitelezőknek más teendőjük is akadt, hiszen az út nyomvonala 160 méteres szakaszon az évek során megváltozott, ám a szakemberek visszaterelik a forgalmat a térkép szerinti helyére.

Gerő Sándor a település egyik külterületi útja mellett létesítendő víztározót mutatja

Forrás: Szakony Attila / Zalai Hírlap

A településvezető részletesen beszélt a technológiáról is. Elmondta: a speciális geotextil fóliát leterítik, ezt folyami kaviccsal meghintik a megfelelő vastagságban, majd erre a szabályoknak megfelelően 20-40 centiméter durva mészkőréteg kerül, ezután finomabbat szórnak a tetejére és hengerelik. A szilárd és tartós szakasz lehetővé teszi a könnyebb haladást, hiszen a környéken több hektáron dolgoznak a gazdálkodók.

– Bár jelentős előrelépés a mostani is, de a településünk közel 60 kilométernyi zártkerti úttal rendelkezik, melynek felújítása jogszabályi kötelezettség, ám önerőből megoldhatatlan – jelezte. – Ezért az Agrárminisztérium ezen irányú kiírására újabb öt, már kifejezetten rossz állapotban lévő hegyi út rendbetételére ismét pályáztunk. A jelenlegi kalkulációnk szerint a munkák elvégzéséhez összesen 100 millió forintra lenne szükségünk.

Miháldon most arra koncentrálnak, hogy a belterületi csapadékvíz elvezetésére nyert pályázatuk kivitelezési munkálatai ez év júniusában elkezdődjenek. A megvalósításra a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programon keresztül közel 66 millió forintot fordíthatnak. Ebből megtörténik a falu teljes belső árokrendszerének tisztítása, a terhelés miatt tönkrement átereszek cseréje, valamint néhány szakaszon mederlapozással védik a belterületi utakat és ingatlanokat.