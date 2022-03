A pusztakezes harcművészet Thaiföldről származik, eredetileg pedig mindenféle védőfelszerelés nélkül művelték. Noha napjainkban szabályok között, kesztyűben és megfelelő védőfelszerelésben küzdenek a sportolók, még így is magában hordozza a Thai boksz sajátosságát és életérzését.

- A küzdősport olyan 6-7 éves korom óta része az életemnek. Édesapám hatására kerültem kapcsolatba gyerekként a a sporttal, akkoriban azonban még karatéval kezdtem. Ahogy idősebb lettem, átmentem az ökölvívásba, majd a Thai boxba - kezdte Tóth Gábor.

Az egész család űzi és egyben oktatja is a küzdősportot

- A Zalaegerszegi Thai Box SE édesapám, nővérem és én alapítottuk, azóta is lelkesen dolgozunk benne – segédedzőkkel együtt – töretlen. Mindenkinek van mellette másik munkája, ez inkább egyfajta szerelem.

A fotón balról jobbra: Tóth Gábor, Tóth Brigitta, és Tóth László. Forrás: Tóth Gábor

Már 6-7 éves kortól elkezdhetik a gyerekek

- Az első és legfontosabb, hogy a gyerekek magát a sportot megszeressék. Ebben az időszakban a mozgáskoordinációt fejlesztjük, játékos gyakorlatokat helyezünk előtérbe. 10-12 éves kortól – amikor már nagyobb bennük az önfegyelem – elkezdjük a szakmai részt is. Onnan indulunk el igazán. Azonban az első pár év is nagyon fontos, mivel az alapokat ott tanulják meg.

A többszörös magyar bajnok gyermekkora óta versenyzik

- Már a karatéban is versenyeztem, de az első komolyabb megmérettetésem az ökölvívásban volt, ahol magyar bajnok lettem. Utána már a Thai boxban indultam a bajnokságon, ott három alkalommal sikerült magyar bajnoki címet szereznem. Természetesen itt is vannak különböző korcsoportok, így ezeket más - más korosztályban sikerült elérnem. Most, hogy edzőként is tevékenykedem, a küzdelem ily módon háttérbe szorul: jelenleg a hangsúly azon van, hogy minden, amit tudok, átadjam a gyerekeknek és a versenyre készülőknek.

Nemcsak versenyszerűen, hanem hobbiként is űzhetjük a sportot

- Nálunk az egész rendszer úgy épül fel, hogy vannak a hobbisták és a versenyszerűen űzők. Bárki bármikor elkezdheti, a jótékony hatásait az ember minden korban érezni fogja. Aki egyszer belekóstol a Thai box által nyújtott pozitív élményekbe az örökké ennek a sportnak a szerelmese marad. Itt nemcsak magunkat kell legyőzni, hanem az ellenfelet is; ez pedig mindkettőre megtanít.