Erről is döntött az önkormányzat a csütörtök este tartott ülésen. A civil szervezet hatmillió forintra pályázik, amihez mintegy 2,1 millió forintos önrész társul. Az önkormányzatnak azért is jóvá kellett hagynia a Borbarát Kör Egyesület által dédelgetett terveket, mert a kérdéses ingatlan a város tulajdonát képezi.



Az ülésen a védőnői szolgálat beszámolóját is megvitatták. Tavaly Zalalövőn 24 gyermek született, a szolgálat munkatársai azonban körzetben dolgoznak, így több személy gondozásáért is felelnek. Az ülésen jelen lévő Szakály Éva védőnő a munkakörülményeik javításához kérte az önkormányzat közbenjárását, ami átszervezéssel, a technikai személyzet számára egy különálló helyiség kijelölésével is megoldható lenne.