Csákót, pártát is készíthetnek az érdeklődők, de a nap fő attrakciója, hogy előkerülnek a szabadságharc során használt fegyverek. Az érdeklődők ezeket nemcsak megcsodálhatják, de kézbe is vehetik. Itt és most szó szerint kézzelfogható lesz a történelem, a puska, szablya és jatagán mellett előkerül Kossuth Lajos egyik pisztolya is.

– Egy korábbi pályázatnak köszönhetően ezeket a fegyvereket az elmúlt években már bemutattuk a környékbeli iskolákban, óvodákban. A múzeumpedagógiai foglalkozások nagyon népszerűek voltak, ezért a március 15-i családi napon a nagyközönség számára is megteremtjük a lehetőséget, hogy közelről is láthassák, akár meg is foghassák ezeket a különleges darabokat – mondta el a likebalaton.hu munkatársának Németh Péter, a múzeum igazgatója. – A tárgyakat cérnakesztyűben foghatják meg a vendégek, ezzel védjük őket. A célunk azzal, hogy kézbe adjuk a tárgyakat, egy szemléletformálás is. Szeretnénk, ha látnák az emberek, miért van jobb helyen egy korabeli tárgy egy múzeumban, mint a nagymama padlásán vagy egy pincében elrejtve. Mi megőrizzük, karbantartjuk és megmutatjuk ezeket a tárgyakat. A fegyverek egy része a környékről való, a lándzsahegyeket néhány évtizede Sármellék határában ásták elő. Kossuth pisztolya tárgyadományozás során jutott el hozzánk, a kis védelmi fegyver dokumentálhatóan jutott el a Balatoni Múzeumba. Szerencsés helyzetben vagyunk, több olyan tárgyunk van, amelyeket 1848-ban használtak, ezek nagy része nincs kiállítva, így valóban különleges élmény látni, tapintani a tárgyakat.

A programról bővebben a likebalaton.hu cikkében olvashatnak.