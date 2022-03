A 75 éves férfi 2020 novemberében a székletében felfedezett egy vércseppet, ez napokig elkísérte, nem akart szűnni. Fájdalmai nem voltak, de idegesítette a jelenség, ezért felhívta a háziorvosát, aki az aranyérre gondolt. Kapott kenőcsöt, majd kúpot, de nem múlt el.

– Ezután lépett tovább, bár a koronavírus-járvány némileg közbeszólt, de tavaly január közepén kiderült: öt centiméteres vastagbéldaganatom van – mesélte. – Karfiolszerű, apró mirigyekkel, s gyorsan világossá vált, hogy rosszindulatú, amit műteni kell. A nejem rákban halt meg, sajnos pontosan tudtam, mivel jár, viszont cselekedni kellett. Pozitívan álltam hozzá, meg sem fordult a fejemben, hogy gond lehet. Nemrégiben múlt egy éve, hogy egy kiváló sebész, dr. Orbán Lajos, a Kanizsai Dorottya Kórház sebészetének osztályvezető főorvosa sikeres műtéttel eltávolította vastagbelemből a rákos daganatot. Nem is hagyományos módon, hanem laparoszkópos eljárással. Ennek következtében szinte alig látszik a műtét nyoma.

Zoltán hozzátette: a rossz­indulatú daganat okán a 12 kemoterápiás kezelés elkerülhetetlen volt. Kéthetente befeküdt a zalaegerszegi Szent Rafael Kórház onkológiai osztályára, ahol 48 órás infúzió alatt pumpálták az ereibe a sóoldatba kevert gyógyszert.

– A dr. Máhr Károly főorvos vezette osztály valóságos gyógyüdülőnek tűnt – mesélte. – Zömmel 2 ágyas, klimatizált szobák, bennük modern okostévé, hűtőszekrény és mellékhelyiség. Az orvosok, nővérek nagy szakértelemmel végezték munkájukat. Na, de fél év alatt ez is véget ért, és szeptemberben már ifjonti hévvel csaptam a húrok közé az első nagykanizsai Retro Rockstaféta gitárkoncerten. Bő egy év távlatából nem is tűnik olyan vészesnek az operáció, bár közel félméteres bélszakaszt távolítottak el, mely után szigorú diétát kellett tartanom. Hálás köszönettel tartozom valamennyi orvosnak, nővérnek mindkét egészségügyi intézményben, hogy ismét újult erővel nézhetek a jövőbe. Mindez persze nem következett volna be, ha időben elmegyek szűrővizsgálatra, hiszen a daganat nem néhány nap alatt fejlődött ekkorára. Ezért pedig különös tekintettel felhívom a kortársaim és a fiatalabb férfiak figyelmét is: ha nincs is panaszuk, éljenek a szűrővizsgálat lehetőségével, sok bajtól, szenvedéstől kímélhetik meg magukat.