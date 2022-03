A közel 60 milliárd forint értékű, barnamezős beruházás – a gyártás felfutását követően – mintegy 1500 embernek ad majd munkát. Palkovics László közölte: a vasútijármű-gyártó a cégcsoport legmodernebb gyárát és kutató-fejlesztő bázisát hozza létre Nagykanizsán, ahol évente 1800 tehervagont és 4800 vasúti futóművet gyártanak majd.

– A magyar kormány 2010 óta jelentős erőforrásokat mozgósított a kötött pályás infrastruktúra és járműállomány korszerűsítése érdekében, s a következő 10-15 évben is a környezetkímélő és energiahatékony vasút áll majd a szakpolitikai erőfeszítések középpontjában – hangsúlyozta a miniszter. – Összesen mintegy 6 ezer milliárd forintot szánunk az ágazat megújítására, e tetemes forrás kétharmad-egyharmad arányban oszlik majd meg a vasúti infrastruktúra korszerűsítése és a gördülőállomány minőségi cseréje között.

Alexandra Broszová, Robert Spisák, Palkovics László és Cseresnyés Péter írta alá a megállapodást Fotó: Szakony Attila

A pénteki bejelentés során elhangzott: a kontinensen 730 ezer vasúti kocsi fut, ezek nyolcada legalább 40 éves. A meglévő üzemek a használatban lévő flotta kiöregedő elemeinek pótlására sem képesek, ezért a Nagykanizsán létrejövő gyártókapacitás európai léptékű és egyben stratégiai fontosságú is.

Robert Spisák, a Nymwag Magyarország Kft. ügyvezetője elmondta: a volt DKG mintegy 36 hektáros területén megvalósuló vagongyártó és -fejlesztő bázis gyártókapacitásban a második-harmadik helyet foglalja majd el Európában, és várhatóan egy éven belül legördül az első vagon a szerelőszalagról. Építenek a gépgyártás nagy kanizsai hagyományaira, a termelést kutató-fejlesztő központtal is kiegészítik, továbbá képzést indítanak a Nagykanizsai Szakképzési Centrumban.

Alexandra Broszová, a Nymwag Magyarország másik ügyvezetője hangsúlyozta: kevés európai ország „elég megfontolt és bátor”, hogy a hightech mellett a hagyományos gépipart is támogassa, de Magyarországon és Közép-Európában értik, hogy a szakmaisággal ötvözött becsületes munka a sikerek alapfeltétele. Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: a kanizsaiak régóta várták, hogy ilyen nagyságrendű beruházás telepedjen a városba. A képviselő reméli, hogy a most kialakításra kerülő, közel 170 hektáros ipari parkba újabb és újabb vállalkozások érkeznek a közeljövőben. Továbbá hangsúlyozta: elkezdődött a Nagykanizsa és Zalaegerszeg közötti kétszer kétsávos gyorsforgalmi út és a két város közötti vasút villamosításának tervezése, valamint a Nagykanizsát délről elkerülő út megvalósítása is jó úton halad.

Az aláírást követően a felek úgy fogalmaztak: arra törekednek, hogy a nagykanizsaiak a másfél ezer új munkahelynek, a bővülő képzési lehetőségeknek és az iparűzési adóbevételek növekedésének köszönhetően közvetlenül is megtapasztalhassák a fejlesztés kedvező hatásait.