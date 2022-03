Nagy Bálint, Keszthely polgármestere kiemelte, fontos, hogy valódi kommunikáció legyen a kormányzati, önkormányzati szereplők, illetve a gazdaság s más szférák, továbbá a lakosság között, hiszen „így lehet érdemi döntéseket előkészíteni és meghozni”. Hangsúlyozta: Zalában is fontos az együttműködés a települések között, majd a Magyar falu program és számos további fejlesztési lehetőség jól érzékelhető hatásáról beszélt, leszögezve: ezt a munkát folytatni kell.

Manninger Jenő ország­gyűlési képviselő arról szólt: a turizmusra, a vendéglátásra, a gyógyászatra és az építőiparra alapozó térségben 2010 óta jelentős fejlesztések történtek az élet minden területén. Szerinte – bár van még teendő, de – Keszthely az oktatást-képzést illetően is erősödött, illetve az útfejlesztések révén a térség a korábbinál sokkal könnyebben megközelíthető, s ezek a beruházások a jövőben is folytatódnak. A politikus számos további területet felsorolt, amelyeken jelentős fejlődés történt az elmúlt évtizedben.

Kovács Dezső, a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elmondta: Zalában a vállalkozások 90 százaléka a kkv-szektorba tartozik, a munkavállalók 75 százalékát foglalkoztatva. Szólt a családi cégek generá­cióváltásának segítéséről, illetve a digitalizáció és az innovációs forradalom okozta kihívásokról is.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter prezentációjában bemutatta az elmúlt évek jelentősebb fejlesztéseit, folyamatait, amelyeknek köszönhetően Zala jelentősen előrelépett, és a megyeszékhelyt sem „csinált városként”, hanem példaként emlegetik országszerte.

A tárcavezető leszögezte, a tavalyi 7,1 százalékos gazdasági növekedés az EU-t tekintve kiemelkedő, ami azt is mutatja: a pandémia okozta nehézségekből gyorsan talpra állt az ország. Szólt arról is: az elmúlt évtizedben egymillióval – 3,7 millióról 4,7 millióra – nőtt a foglalkoztatottak száma, s a ráta alapján az ország Európa élmezőnyébe került. Előadásában a miniszter további adatokkal illusztrálta a magyar gazdaság jelentős fejlődését, ami a beruházások volumenében is megmutatkozik.