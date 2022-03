A kézműves- és termelői vásárt, szakmai előadásokat, valamint kerekasztal-beszélgetést is tartalmazó programot annak kapcsán szervezték meg a Fáklya Művelődési Házban, hogy az Európai Unió kohéziós alapja pályázati támogatásával elkészült a Dél-Zala Murahíd Letenye kistérségi társulás klímastratégiája. A 27 településre ajánlásokat is tartalmazó dokumentumot a házigazda település polgármesterével közösen mutatta be Kocsis Anikó.

A városvezető Farkas Szilárd a rendezvényen kiemelte: azért tudtak térségi szinten dolgozni, mert a klímaváltozás miatt a 27 település azonos problémákkal küzd – az elmúlt évek során mindannyian szenvedtek forró, csapadékmentes nyártól, időjárási szélsőségektől, villámárvizektől –, így megoldási javaslatok terén is sok azonosság mutatkozik. A klímastratégiában arra is felhívják a figyelmet, hogy óriási az egyén felelőssége, hiszen ha mindannyian teszünk a környezetünk érdekében, akkor az erők allokálódnak, összeadódnak, és lassítható lesz a klímaváltozás.

Kocsis Anikó szerint az éghajlatváltozás problémakörével azért nem foglalkozott sokáig a széles társadalom, mert az lassú folyamatként indult. Mostanra azonban – a polgármester által is jelzett, szinte mindennapos veszélyeket hordozva magában – katasztrofálisan felgyorsult, kvázi „ránk rúgta az ajtót”.