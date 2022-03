Az önkormányzat által kiadott irodalmi, művészeti és helytörténeti kiadvány évente egy alkalommal jelenik meg, a legfrissebbet decemberben mutatták be a Halis István Városi Könyvtárban. A kötetben olvashatunk például Kanász Viktor tollából Kanizsa 1600. és 1601. ostromainak török emlékezetéről, illetve a középkori kanizsai ferencesekről. Kocsis Katalin és Szabó Péter Gábor Bolyai János utódai Nagykanizsán címmel írt tanulmányt. Tóthné Kantó Katalin, Csicsek Anna, Iványi Miklós és Röst János visszaemlékezésekkel került a 2021-es Kanizsai Antológiába. Többek között Balassa Viktóriától, Erdős Attilától, Gerencsér Rózsától, Liszói Gyuricza Józseftől, valamint Kanizsai K. Józseftől versek érkeztek. Skolik Ágnestől, Blank Judittól és Csere Andreától szépprózát olvashatunk a Lehota M. János főszerkesztő és Kardos Ferenc felelős szerkesztő nevével fémjelzett kiadványban, amit Boros Károlyné fotói, Nikola Schwartz grafikái, Tokorcsy-Héra Ilona festményadaptációi és Varga A. Marika grafikái illusztrálnak.

- Ugyan az antológia 2021 általunk legjobbnak, legérdekesebbnek ítélt kanizsai írásait és grafikáit tartalmazza, de ez a kötet már a 22. a sorban, ugyanis a 3. évben két könyv jelent meg - bocsátotta előre Kardos Ferenc. - Nagyon büszke vagyok a legfrissebb antológiára, mert az egyik legjobban sikerült, ha nem a legjobb, de az első háromban biztosan benne van, mert komoly és fontos tanulmányok kerültek bele. Az antológia mindig vegyes tartalmú, ezúttal azonban erősödött a helytörténeti vonulat, dokumentum értékű írásoknak adhattunk helyt, például Miklósfa történetéről Tóthné Kantó Katalin tollából, aki egy idős asszony visszaemlékezéseit dolgozta fel magyarázatokkal, a helyi ragadványnevekkel, Pusztafi Attila pedig az egykori bicskagyárról írt. A kötet tőkesúlyát a szaktanulmányok adják Kocsis Katalin és Kanász Viktor tollából. A 2021-es Kanizsai Antológiában összesen 53 szerző jelent meg, 56 verssel, 23 szépprózai írással, 7 tanulmánnyal. Nagyon jó csapat jött most össze, akikkel szerkesztőként jó volt dolgozni, ez úton is köszönöm nekik. Aminek pedig különösen örülök, hogy van köztük jó pár fiatal is.