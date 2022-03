Erről az alapító-üzemeltető a piac közösségi oldalán emlékezett meg, felidézve: hideg volt, a szél hordta a havat, de a lelkesedés erősebbnek bizonyult, mint az akadályok.

Benkő Lajos úgy fogalmazott: egy hónap múlva már mintegy százan jártak ide felváltva, s s egyre többen. Azóta több mint ezer őstermelő, kistermelő, kézműves és régiségárus fordult meg a piacon.

– Az eredeti elképzelésem, miszerint lehetőséget szerettem volna biztosítani a magyar termékeknek, gazdáknak és kézműveseknek, úgy érzem, sikerült – szögezte le a piacvezető. – Az évek folyamán egyre népszerűbbek lettünk. Ma már messzi országokból és távoli magyar városokból is vannak rendszeresen visszatérő vásárlóink. Hírünket a médiának és a jó munkánknak köszönhetően más vidéken is ismerik. Városi rendezvényeken és más települések programjain árusaink portékáikkal öregbítik piacunk és Hévíz hírnevét. A járvány sajnos bennünket is megérintett, amit ez a szomorú testvérháború csak fokoz – tette hozzá Benkő Lajos.

A közösség vezetője azzal zárta ünnepi bejegyzését: „Reménykedjünk, hogy az immár külsejében is megújult piacunk minél előbb visszatérhet a régi életéhez, és mindenki megelégedésére folytathatja feladatát.”