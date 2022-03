A zalaegerszegi járásban végrehajtott fejlesztések során több mint 3000 olyan végpont épült ki 1,25 milliárd forint összköltséggel, 1,12 milliárd forintos állami támogatással, ami lehetővé teszi az úgynevezett szupergyors internet elérését. Ebből 135 végpont létesült a 370 lakosú Baktüttösön, ahol hétfőn projektzáró ünnepséget tartottak.

Solymár Károly Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium digitalizációért felelős helyettes államtitkára arról beszélt a rendezvényen, hogy a fejlesztés egyik fő célja az volt, hogy a legkisebb településen élők számára is biztosítsák a korszerű digitális infrastruktúrához való hozzáférés lehetőségét, azaz ne legyen különbség a technológia elérésében város és falu között. A helyettes államtitkár hozzátette: a kormányzat számára külön öröm, hogy a beruházást egy magyar tulajdonú, közepes méretű vállalkozás, a Tarr Kft. valósította meg, ami azt is bizonyítja, hogy a magyar kkv-szektor is képes világszínvonalú fejlesztésekre.

Béres László, a község polgármestere azzal indokolta a fejlesztés szükségességét, hogy a 2020-ban ránk szabaduló világjárvány teljesen átformálta az életünket. A vele együtt járó online oktatás, illetve home office munkavégzés bizonyította: mindennapi életünk ma már elképzelhetetlen internet nélkül.

Nagy Bálint, a 2. számú választókerület fideszes elnöke, országgyűlési képviselőjelölt úgy fogalmazott: annak érdekében, hogy a magyar vidék megfelelően tudjon fejlődni, nem csupán a közlekedési infrastruktúra javítására – vagyis út- és járdafelújításokra –, valamint környezeti fejlesztésekre, többek közt a csapadékvíz- elvezetés problémáinak megoldására van szükség, hanem olyan technológiai beruházásokra is, mint amilyen a szupergyors internet elérésének biztosítása. Hazánk ezeknek a technológiai beruházásoknak szükségességét időben felismerte és megvalósította. A fejlesztés műszaki tartalmát és pénzügyi költségeit Kele András, a Tarr Kft. projektvezetője ismertette.