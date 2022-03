– A legszebb függetlenség talán az Árpád-házi királyok alatt volt – mondta. – Ezután már csak a forradalmak időszaka sorolható ide, így a Rákóczi- féle, majd az 1848–49-es forradalom és szabadságharc. Sajnos ezen törekvések elbuktak, így egészen az I. világháború végéig a függetlenségünk nem volt biztosított. A Trianon után megalakult kormányzói irányítás alatt, ugyanúgy, mint a forradalmak idején, saját fizetőeszközt bocsátottak ki, először a koronát, majd a pengőt, ezek is mind láthatók itt. Végül pedig a rendszerváltás utáni időszak érméi következnek a sorban. Megtekinthető az új forint érmesora és több bankjegycímlet, évfordulós emlékérmek is a vitrinekben.

A kiállítást Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő nyitotta meg. Mint mondta, aktualitása van a programnak, hiszen most emlékezünk az 1848-49-es eseményekre, mikor a márciusi ifjak másokkal karöltve a magyar szabadságért és függetlenségért harcoltak. Ezen időszak érméi is láthatók a tárlaton. A harcok kapcsán utalt napjaink történéseire is, az ukrajnai háborúra, amiből viszont Magyarországnak ki kell maradnia. Ellenkező esetben belesodródhatunk egy olyan háborúba, amely veszélyezteti a családok, a gazdaság és bizony a magyar fizetőeszköz, a forint biztonságát is. A kiállítást követően érembörzét tartottak a HSMK nagy aulájában.