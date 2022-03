A rendezvényre a falubelieket hívták, akik nemcsak a munkából vehették ki a részüket, de annak eredményét is élvezhették, ugyanis disznótort is tartott a közösségi házban az önkormányzat.

– Amikor az első közösségi disznóvágást meghirdettük, akkor még a hagyományőrzés volt a fő célunk – mondta Horváth Zoltán polgármester. – Volt olyan alkalom is, amikor nemzetközi jelleget öltött a program, hiszen az erdélyi és a muravidéki testvértelepüléseink küldöttségét is fogadtuk, ám az utóbbi években inkább arra törekedtünk, hogy a helyi közösség megerősítését segítse elő a rendezvény. Erre a járványhelyzetben még inkább szükség van.

Horváth Zoltán hozzátette, bár a faluban élők még őrzik a disznóvágáshoz szükséges tudást, Németh János személyében mégis fogadtak böllért, hiszen kell egy személy, aki irányítja a munkálatokat.

– Kolbászból, hurkából és sült húsból is bőven került az asztalra, s készítettünk húsos káposztát is – folytatta a polgármester. – A község lakóit akartuk vendégül látni, az nem volt szempont, hogy marad-e későbbre is az ételekből. Szerettünk volna egy hangulatos estét, így zenéről is gondoskodtunk, a településen élő Virrasztó Laci bácsi harmonikázott a nótaszó mellé.