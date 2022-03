A programok között sokféle rendezvény található, s még közösségi létesítmény megnyitás is lesz. Közülük válogatva megemlítjük, hogy az első rendezvényt március 11-én, az 1848-as forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteltére tartják az Izsák iskolában, s a Domb utcai emlékhelynél történő koszorúzással. A Gábriel József Könyvtár március 23-án ingyenes számítástechnikai tanfolyamot indít a könyvtár beiratkozott olvasói számára, amelyen számítógép kezelést, szövegszerkesztést, internetes ismereteket, s levelezést oktatnak.

A már hagyományos medvehagyma napot március 26-án, vagy április 2-án rendezik, amikor is medvehagyma kirándulás lesz a Mária forráshoz, a hagyma élőhelyéhez. (gyülekező az Izsák iskola előtti téren lesz.) Az eseményen Éder Kata dietetikus kóstolóval egybekötött ismertetést is tart a növényről és gyógyhatásairól, illetve a medvehagyma termőhelyének védelméről.

Tavaszváró baba-mama börzét tartanak április 2-án délelőtt, amelyen kinőtt, használt, de jó állapotú baba, kismama- és gyerekruhák, játékok, kiegészítők cseréjére és vásárlására is sor kerül. A rendezvényt új helyszínen, az új közösségi házban rendezik, amelyet a régi csácsi iskola egyik épületében alakítottak ki. Április 11-én, hétfő délelőtt a Költészet napján térzenét rendeznek, amelyen a Kalimpa zenekar megzenésített verseket ad elő az Izsák általános iskola előtti téren. Délutántól pedig elindulnak a húsvétváró programok, ekkor tojás szépségversenyt rendeznek. Április 11-től, április 16-ig tartóan húsvéti tojásfa díszítést hirdetnek a városrész lakói számára. Az Izsák iskola előtti egyik fát húsvéti tojásfává szeretnénk varázsolni, ezért kérik, hogy az otthon készített hímes tojásokat rakják fel az erre a célra megjelölt fára. Pozitív gondolatokkal, jókívánságokkal is kiegészíthetik a díszítést, hogy húsvét vasárnap már a feldíszített fa fogadja az erre járókat.

Az idei tavasz nagy előrelépést hozott az Évgyűrűk Nyugdíjas Klub életében is. Még 2021. őszén, a Keresztury Dezső VMK intézményéhez került a régi csácsi iskola egyik épülete, ahol a városrész civil szervezetei és klubjai új otthonra találtak. A településrészi önkormányzat anyagi segítségével felújították a nagyterem padlózatát, a falak új festést kaptak és új fűtőtesteket is vásároltak. Az Évgyűrűk Nyugdíjas Klub már átköltözött ide az Izsák iskolából és a kéthetenkénti klubtalálkozókat, valamint az Évgyűrűk Dalkör próbáit is itt tartják. Az új épület új lehetőségeket kínál, amely várhatóan felpezsdíti a településrész kulturális életét. Az új közösségi épület átadása április 22-én, délután lesz.

Maradjunk még a nyugdíjas klubnál, melynek következő rendezvényét Orbán napján tartják, pontosabban május 25-én, szerdán délután, amikor ünnepi műsort adnak a Csácsi-hegyi kápolnánál, ahol a klub állította Orbán szobor található, mely védi a hegyi gazdák kertjeit, pincéit.

Érdekesnek tűnik a Csácsbozsoki Foltvarró Klub május 28-i rendezvénye, a Regionális Foltvarró Találkozó is, amelyet az Izsák iskolában rendeznek. Lesz közös varrás a meghívott előadókkal, ötletbörze, sőt anyagok és kellékek vásárlására is lehetőség nyílik, a Csácsbozsoki Tűtáncoltatók munkáiból pedig kiállítás nyílik, az iskola Dús László Galériájában.

Végezetül még két rendezvényt említünk meg, június 11-én délután az Évgyűrűk Nyugdíjas Klub tagjai szervezésében kitáncolják a városrész májusfáját, melyre szeretettel várják városrész lakóit is. Június 24-én pedig késő délutántól Szent Iván napi tűzgyújtást rendeznek zsíros kenyér partival az új közösségi háznál