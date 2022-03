– Elsőként Hidegkút tájékát tettük rendbe, majd egy éve a Rózsás-, a Fehér-, az Avas- és a Karácsonyhegyen kanyargó mintegy 25 kilométer hosszú horhosokat, utakat szabadítottuk meg az évek, évtizedek alatt szétszórt limlomtól. Legutóbb a Rózsás utca feletti erdőséget takarítottuk, ezúttal a volt tsz-majortól délre az elmaradt erdei területet pucoltuk ki, az évtizedek alatt elképesztő nagyságú szemétlerakót sikerült végre felszámolnunk, összeszedve és konténerbe gyűjtve mintegy 25 köbméter hulladékot – tájékoztatta lapunkat nem kis büszkeséggel Gecse Péter, Zalaegerszeg alpolgármestere, a térség városházi képviselője, a helyi civil szervezet vezetője.

A szemét között a „műsoros” babapelenkától a virágmintás pongyolán, a fületlen éjjeliedényen, betegeknek való tápszeren, a vásott plüssmackón át az autó-, sőt a traktorkerék-gumiabroncsig az egész háztartási és háztáji hulladékarzenál képviseltette magát, az egyik halomban például nejlonzsákokba csomagolt faleveleket is találtak.

– Néhány kisebb szemetes zug kivételével megtisztult a városrészünkkel határos zártkertek nagy része, a túraútvonalak környéke, a szabadidőközponttá alakított hidegkúti forrás térsége. A munkának ezzel persze közel sincs vége, legalább ekkora energiát fordítunk a tisztaság őrzésére, megakadályozzuk, hogy újra feltöltsék az illegális lerakókat – ígérte Gecse Péter.

A szervezés a településrészi önkormányzat, a Botfa Városrészi Polgárőr Egyesület, az Összefogás Botfáért Egyesület munkáját dicsérte, támogatóik sorában tudhatták az Országos Polgárőr Szövetséget, a Zalaegerszeg Barátai Egyesületet, a Zala-Müllex Kft.-t, akik gépekkel, védőeszközökkel és egyéb felszereléssel segítették a munkát. A legnagyobb elismerés természetesen Botfa lakosságát illeti, akik nem sajnálták a közösség érdekében feláldozni idejüket, energiájukat – többen közülük munkagépet és szállítójárművet is biztosítottak.

– Egyesületünk másodszor csatlakozott az OPSZ „Tisztítsuk meg Magyarországot!” akciójához, pályázatunkkal a konténerek bérlésének és elszállításának költségéhez, védőfelszerelésekhez, gyűjtőzsákokhoz nyertünk forrást. Nemrég „Ne szemetelj” figyelemfelhívó táblákat is kihelyeztünk a turistaútvonalak mentén, s a járőrszolgálatok során hetente többször is ellenőrzünk a területen. A megtisztított kritikus helyekre képküldős, éjjel is látó vadfigyelő kamerákat helyezünk ki, s drónfelvételek segítségével is igyekszünk a körmére nézni az esetleges szemetelőknek. Ha valaki mégis hulladéklerakásra vetemedik, azt természetesen feljelentjük – tette hozzá Németh Péter, a Botfa Városrészi Polgárőr Egyesület elnöke.