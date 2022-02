Ez abból a beszámolóból derül ki, amelyet 2021 végén készített a képviselő-testület számára Bognár Ottó Péter, a polgármesteri hivatal te­le­pülés­üzemeltetési, hatósági és közbiztonsági referense.



A beszámoló szerint a korábbi évekkel ellentétben – a képviselő-testület döntése alapján – lakossági parlagfűgyűjtő akciót nem szerveztek, azonban az önkormányzat saját kommunikációs csatornáin felhívta a lakosság figyelmét a parlagfű és egyéb allergén gyomnövények elleni védekezésre. Az ingatlanok ellenőrzése a településgondnoksággal együttműködve történt. Parlagfűvel fertőzött ingatlan tulajdonosát nem kellett kötelezni a kaszálás elvégzésére, „csak” gazos ingatlanok kötelezése azonban 14 esetben vált szükségessé. Közérdekű védekezésre nem került sor, de két ingatlan tulajdonosára közigazgatási bírságot szabtak ki. Lakossági bejelentés és a településgondnokság jelentése alapján összesen 36 külterületi, zártkerti ingatlan esetében keresték meg a Nagykanizsai Járási Hivatalt mint növényvédelmi hatóságot az eljárás lefolytatása érdekében. A 2021. évi eredményeket értékelve megállapítható, hogy a legtöbb problémát továbbra is a külföldi ingatlantulajdonosok ingatlanjai okozzák. Ezek a területek nem parlagfüvesek, csak gazosak, esetükben jogszabály szerint a közérdekű védekezés elrendelésére csak a kötelezés után van lehetőség, azonban a külföldi tulajdonosok elérése nehézkes, több hetet is igénybe vehet.



A településgondnok folyamatos ellenőrzésének és a korábbi évek hatósági döntésének eredményeként kevesebb ingatlantulajdonos kötelezésére került sor, illetve csökkent a földhivatalnak átadott ügyek száma is. A gazos ingatlanok, illetve a parlagfű elleni védekezés hatékonyságát a közterület-felügyelet visszaállításával növelni lehetne, hiszen jelenleg a településgondnok csak jelzi a problémát a hivatalnak, de a közterület-felügyelet már jogosult a felszólítások kiküldésére is. Az illetékesek idén is folytatják a feladatok elvégzését, különösen a külföldi ingatlantulajdonosok ingatlanjainak ellenőrzését.