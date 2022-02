Ahogy mondani szokták, nem volt könnyű dolga a Kovács Ottó, Zsiga Zsolt, Vig Zsolt és Novák Ferenc összetételű zsűrinek, sok és kiváló minőségű mintát hoztak a gazdák.

– Nem gondoltam volna, hogy 12 évet kell várnunk a 10. borversenyre, de sajnos, így lett, a Covid az elmúlt két évben nem engedte, hogy megrendezzük – bocsátotta előre Pusztai Szabolcs polgármester. – Az elmúlt 12 évben óriási fejlődésen mentek keresztül a borok és a borosgazdák is, hiszen most már hibás tétel nem kerül a zsűri asztalára. Ezúttal 46 minta érkezett Zalából, Somogyból és Vasból, 21 fehér, 5 rozé és 20 vörös. Tíz kapott arany minősítést, 18 ezüstöt, 14 bronz minősítést, négy minta pedig oklevelet érdemelt. Kiválasztottuk továbbá a falu borát is, a címet idén Horváth László vegyes vörösbora érdemelte ki.