Ezúttal 1,8 millió forint értékben homlokzati felújítást, illetve a nyílászárók cseréjét végezték el az épületen. Ifj. Paál István polgármester elmondta: a munkálatok a bejárat felőli oldalt érintették, ám a programot szeretnék folytatni, hiszen az oldalsó falakon is szükség lenne hasonló beavatkozásokra. Emellett a temető keríté­sének felújítása is szerepel terveik között.

– A szakrális tereknek fontos szerepük van életünkben, ezért azokról gondoskodni kiemelt feladatunk – folytatta Vigh László, a térség országgyűlési képviselője. – Kerkabarabás példa ebben a tekintetben, hiszen 2018 óta a harmadik alkalom, hogy temetői fejlesztéseket vagy felújításokat tekinthetünk meg. Először egy temetői kőkereszt felújítás utáni újraszentelésére kaptam meghívást, majd a ravatalozó felújítását és bővítését tekinthettük meg, most pedig a kápolna szépült meg.

A kerkabarabási kápolna magánkezdeményezésre épült, s egyben sírboltként is szolgált. A szakrális épületet később kibővítették, hiszen a településnek nincs önálló temploma, ezért a falu lakói ide jártak istentiszteletre. A kápolna belső falait a község szülötte, a XX. század második felében Svédországban, az Egyesült Államokban és Argentínában is élt, majd a falu díszpolgárának megválasztott Daday Ferenc festményei díszítik.

A község polgármestere az önkormányzat további fejlesztési terveiről is beszámolt. Pályázati támogatással bővíteni szeretnék a gépparkjukat, azaz a közterületek gondozása érdekében fűnyíró traktort és fűnyírót szeretnének vásárolni, s egy ágdaráló beszerzését is tervezik. Ez utóbbit a lakosság szemléletének formálása érdekében is, hiszen szeretnék, ha minél kevésbé terhelnék a helyiek zöldhulladék égetésével a környezetet. Egy külön gyűjtőpontot jelöltek ki, ahol a helyi lakosok a zöldhulladékot elhelyezhetik, annak ledarálására pedig megállapodtak egy vállalkozóval.

– A tavalyi esztendőről két áthúzódó nyertes pályázatunk van, 14,8 millió forintos támogatást kaptunk a falugondnoki jármű cseréjére, illetve 10,2 millió forintot fordíthatunk pajtaszínház kialakítására – folytatta a polgármester. – Ez utóbbit a kultúrház udvarán fogjuk felállítani, reményeink szerint még ez évben meg is valósulhat a program, akárcsak az új falugondnoki jármű beszerzése.