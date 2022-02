Cseresnyés Péter képviselő emlékeztetett: tavaly nyáron országos program indult az egyházi épületek felújítására, melynek keretében a képviselő választókörzetében közel 270 millió forintot nyertek egyházközségek a templomok, plébániák és egyéb egyházi épületek teljes vagy részleges megújítására.



– Tavaly a palini városrészben lévő kápolna is nyert 15 millió forintot, amit a tetőszerkezet felújítására, illetve az épület külső renoválására használ fel a Csorba Tamás atya által vezetett közösség – jelezte Cseresnyés Péter, majd hozzátette: most pedig az Alsóvárosi templomhoz tartozó plébánia régi tetőszerkezetének felújítására nyert 25 millió forintot a közösség, ami azt is jelenti, hogy az Orbán-kormány továbbra is kiemelt figyelmet fordít az egyházi épületek megmentésére.



Csorba Tamás plébános elsőként köszönetet mondott a támogatásért, majd arról szólt, hogy az 1880-ban épült ingatlan tetőszerkezetéhez muszáj hozzányúlni, a régi palatető ugyanis beázik, veszélyeztetve ezzel az épület állapotát.



– Ez a patinás épület az 1950-es évektől plébániaként működik, és szeretnénk még legalább ennyi ideig itt ellátni a hívek szolgálatát – mondta Csorba Tamás, aki hozzátette: már korábban is költöttek kisebb-nagyobb összegeket a plébánia állagmegóvására, de a tető megújítása akkora tétel, hogy egyedül nem tudják finanszírozni.