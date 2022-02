A 22 éves nagykanizsai - ám jelenleg Grazban élő - lány felszabadultan és magabiztosan pózolt a fényképezőgép előtt, ami nem csoda, hiszen Katának nem ez volt az első fotózása.

- Több alkalommal is fényképeztek már, nagyon szeretek kamera előtt állni – árulta el a vörös hajú szépség. A fiatal hölgy többeknek ismerős lehet, hiszen vloggerként is tevékenykedik: Tik-Tokon és Youtube-on is jelen van.

Kata nagyszerű élményként élte meg a fotózást. Mint mondta: mindenki nagyon jófej és segítőkész volt.

- Mindenkinek csak ajánlani tudom a versenyt! Én azért neveztem, mert nagyon szeretem a versenyhelyzeteket és régóta szerettem volna kipróbálni magam egy szépségversenyen – árulta el a lány.

A vloggerkedés mellett Kata imád utazni és festeni is – utóbbit akár egy egész napon át képes csinálni, ha éppen ideje engedi.

A 2022-es Tündérszépekre még nem zárult le a nevezés, folyamatosan várjuk a 18-29 év közötti hölgyek jelentkezését. Akár saját portfólióval is nevezhetsz, ám ha még nem volt szerencséd egy profi fotós kamerája előtt szerepelned, ezt a lehetőséget ingyen biztosítjuk számodra! A dicsőség mellett értékes nyeremények és élmények is várják a versenyzőket. A megyei fordulóba maximum harminc lány juthat be, ezért sem érdemes sokáig halogatni a nevezést.

A részletekért és a nevezésért látogass el a tünderszepek.hu oldalra!