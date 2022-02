A zalaszentgróti lánynak már nem idegen a szépségverseny, hiszen 2019-ben már megmérettette magát. Akkor - a közönségszavazatok alapján - első helyezett lett. Délia elárulta, pozitív élményként emlékszik vissza a három évvel ezelőtti versenyre, így ismét szerette volna kipróbálni magát.

- Idén sokkal magabiztosabban érkeztem, s ismét nagyszerűen éreztem magam - tette hozzá a versenyző. Szerinte azért érdemes neveznie a zalai lányoknak, mert nemcsak szuper fotókon szerepelhetnek, de a verseny által sok önbizalmat is szerezhetnek.

A 20 éves Délia jelenleg a zalaegerszegi Deák Ferenc Technikumban tanul gyermekgondozónak. Hobbija a sütés, azon belül főleg tortákat készít.

A 2022-es Tündérszépekre még nem zárult le a nevezés, folyamatosan várjuk a 18-29 év közötti hölgyek jelentkezését. Akár saját portfólióval is nevezhetsz, ám ha még nem volt szerencséd egy profi fotós kamerája előtt szerepelned, ezt a lehetőséget ingyen biztosítjuk számodra! A dicsőség mellett értékes nyeremények és élmények is várják a versenyzőket. A megyei fordulóba maximum harminc lány juthat be, ezért sem érdemes sokáig halogatni a nevezést.

A részletekért és a nevezésért látogass el a tunderszepek.hu oldalra!