Vozár Péterné alpolgármester tegnap sajtótájékoztatón beszélt erről, kiemelve: kétéves munkával jutottak el eddig, a következő lépés pedig, hogy az applikációt összhangba hozzák a város weboldalával. A felületen többféle szolgáltatást is indítanának, például parkolójegyet vagy strandbérletet lehet majd vásárolni az app segítségével, és szeretnék a civil szervezeteket és a vállalkozókat is bevonni a rendszerbe. A Hello Keszthely! már feltűnt a múlt hétvégi karneválon, s a későbbi városi programoknak egyre inkább része(se) lesz.

Kovács Szabolcs polgármesteri turisztikai tanácsadó hozzátette: egy éve vezették be a Hello Keszthely! márkát, hogy erősítsék a várost a digitális térben. Az első állomás egy Facebook-oldal volt, mely már több mint 22 ezer követővel és hétezer tagot számláló csoporttal rendelkezik. Az applikáció tavaly ősz óta működik, nagyon sikeres, s a két díj is igazolja, hogy Keszthely jó úton jár. A rendszert turisztikai, közösségi és kulturális funkciókkal bővítenék.

Tóthi Attila, a fejlesztő Bábelhal Webstudio ügyvezetője arról beszélt: a Balatoni Múzeum ugyancsak általuk készített weboldala különdíjat kapott, így nem túlzás azt állítani: Keszthely tarolt a rangos országos versenyen.