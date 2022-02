Szombaton (26-án) és vasárnap (27-én) 9-15 óra között Zalakomárban, a művelődési házban (Petőfi u. 9.), valamint Szentpéterúron, a közösségi házban (Petőfi u. 7.) is kérhető a koronavírus elleni vakcina. Március 5-én (szombaton) és 6-án (vasárnap) pedig Gellénházán, a művelődési házban (Olajbányász krt. 6.), Söjtörön, az IKSZT-ben (Deák u. 140.), valamint Kemendolláron, a faluházban (Béke liget 3.) is lehet oltakozni. Emellett az eddigi oltási helyszíneken továbbra is a megszokott rend szerint fogadják az oltakozni vágyókat megyénkben: a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban, a Keszthelyi Kórházban, a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórházban, a Kanizsai Dorottya Kórházban, Lentiben a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézetben, a letenyei egészségházban és a zalaszentgróti egészségügyi központban.