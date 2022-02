A napokban az úgynevezett falátvágás műveletét végzik, mely műanyag elemek talapzatba helyezése után meg­akadályozza az épület vi­ze­sedését. A beruházás a Magyar falu program egyházi épített örökségvédelmi pályázata révén 15 millió forintból valósul meg.

Kedden Mikolás Attila plébános, Vigh László orszá­g­gyűlési képviselő és Kungli József polgármester a sajtó képviselőivel együtt tekintette meg a munkálatokat. A templom külső renoválása nyolc éve történt meg, de a falak az alacsony fekvés miatt továbbra is vizesedtek – mondta a plébános, hozzátéve: a szigetelés után folytatódik a belső megújítás. A templom elődje a 13. században épült, többször bővítették, az utolsó, ami magában foglalta a torony, sekrestye és kripta építését, az 1700-as évek közepén zajlott le.

A 600 lakosú Salomváron 100-120 hívőt szolgál a templom a közösség örömére, 56 év után, jövő júniusban itt született papnövendéket szentelhetnek pappá e falak között.

Kungli József hangsúlyozta: sokat jelent a községnek a templom, már készülnek a környezet rendbetételére is. A településen jelenleg zajlik az egészségház megújítása 40 millió forintból belügyminisztériumi pályázat jóvoltából, nemrég készült el 12 millió forintból a Vass János utca új útburkolata, valamint folyamatban van az öt kilométeres Salomvár–Németfalu önkormányzati út felújítása is. A körülbelül 180 millió forintos költségből a két település 10 milliót áll, a többi pályázati forrás. Negyvenmillióból csapadékvíz-elvezetési projekt kezdődik, 24 milliós keretösszegből murvás utat készítenek a Harkály-hegyre. Az iskola renoválása is zajlik, több mint 40 millió forintból.

Vigh László képviselő elmondta: a kormányzat tervei szerint tíz év alatt az összes település útjait, intézményeit megújítják, ennek részei a salomvári fejlesztések is. A beruházások tervezésekor számolni kell az anyagárakkal, melyek a tervezéstől a megvalósításig változhatnak. A felújítást ezért közadakozás is segíti.