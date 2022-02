- Kicsit visszafogottan, de ébresztgetjük a közösségi életet. Egy hónapja az udvaron hagyományőrző disznóvágással kezdtük az évet, mára fánksütést terveztünk - magyarázta Molnár Klára, az AHIDA Közösségeiért Egyesület elnöke, a Gazd'asszony Klub vezetője - .Mint a mellékelt ábra mutatja, a fánksütés "sínen van", nem is számítottunk ekkora lelkesedésre. Először két évvel ezelőtt sütöttük együtt a farsangi finomságot, tavaly a járványveszély miatt elmaradt, de az idén már nem hagytuk ki. Óvatosságból "háziasszony-tanoncokat" az idén nem hívtunk, úgy döntöttünk, ezúttal mi magunk tanulunk, méghozzá egymástól. Ahány ház, annyi féle fánkrecept, többen elkészítették a sajátjukat, s a legfinomabbakat bevesszük az egyesület "szakácskönyvébe". Mivel egyszerre nem süthetett mindenki, de tétlenkedni sem akart senki, Papp Antalnéval, Takács Lajosnéval, Matus Ernőnével, Bednárik Józsefnével és Molnár Dezsőnével megtisztítottuk az ablakokat - tette hozzá a klubvezető, aki a függönyök mosását vállalta, így az otthoni mosógép és a közösségi ház között ingázott.

Még kelt az első adag tészta, Bodor Zoltánnénak hála, az asszonyok már "csipegethettek" is a frissen sült forgácsfánkból, ami ősi, tőrőlmetszett bókaházi recept alapján készült, Magdi ugyanis odavalósi lányként édesanyjától tanulta és hozta asszonyként 1976-ban Andráshidára. Év közben sokszor megsüti, mert a gyerekek szeretik és egyszerű az elkészítése: 35 deka lisztet összedolgozta 5 tojás sárgájával, csipet sóval, 1 teáskanál porcukorral és annyi tejföllel, hogy a tészta jól kezelhető vált. Nagyon vékonyra nyújtotta és derelyevágóval téglalapokra darabolta, nem túl forró olajban sütötte és porcukorral hintette meg. A puha állagú tészta nagy sikert aratott, többen leírták a receptjét. A "ropogós" andráshidai forgácsfánk receptjében 30 deka liszthez 1,5 deci zsíros tejfölt, 3 tojás sárgáját, 2 deka porcukrot, csipet sót, 5 deka vajat, 1 evőkanál szódavizet és 1 citrom reszelt héját kevertek.

Bodor Zoltánné Magdi a bókaházi recept alapján készült forgácsfánkkal Forrás: Fincza Zsuzsa

Dormánné Babolcsai Éva rózsafánkja is megérdemeli kipróbálást: 25 deka lisztet 2 evőkanál tejföllel, 5 deka porcukorral, 2 egész tojással és 2 sárgájával összegyúrja, vékonyra nyújtja, kiszaggatja, 5 lapot egymásra rak, a közepét az ujjával összenyomja, a széleit bevagdossa, forró olajban süti, majd vaníliás porcukorral meghinti. A sikerre való tekintettel Éva mindig dupla adagot készít belőle.

A farsangi fánkkal kapcsolatban a gazd'asszonyok elárulták: a fánk sütéskor akkor nem szívja meg magát olajjal, ha dagasztáskor a tésztába zsiradékot (vajat, zsírt, olajat) is tesznek. Állítják, az általános szokással ellentétben nem fordítva, hanem az alul lévő felével kell a tésztát a sütőolajba tenni. Kósa Ági 1 kiló liszthez 4 deka cukros tejben felfuttatott élesztőt, csipet sót, 1 evőkanál cukrot, 1 egész és 2 tojás sárgáját, 8 deci tejet, 1 tojásnyi vajat, 1 citrom reszelt héját és 1 evőkanál rumot adott. Vass Ferencné Ica az 50 deka liszthez csipet sót, 8 deka porcukrot, 4 tojás sárgáját, 10 deka vajat, 5 deka élesztőt és annyi langyos tejet használt, amitől a tészta jó puha állagú lett. Méhes Györgyné Joli szülőfaluja, Becsvölgye egyik régi receptjére esküdött: e szerint az 1 kiló 20 deka liszthez 8 deci tej, 5 deka felfuttatott élesztő, 2 púpos evőkanál kristálycukor, egy csapott evőkanál só , egy tojás és 1 evőkanál étolaj kell csak - amúgy egy régi mondás szerint minél "szegényebb" a tészta, annál könnyebb és finomabb a fánk.

Nem hiányzik a szalag sem a farsangi fánkról. Forrás: Fincza Zsuzsa

Az andráshidai gazd'asszonyok jó tanácsa: a langyos tejet soha ne egyszerre zúdítsuk a tálba, adagonként keverjük a liszthez. Az összeállított tésztát addig kell dagasztani, amíg az el nem válik az edény falától és a kéztől. A tál alján formáljunk cipót belőle, majd kelesszük a duplájára. A lisztezett gyúródeszkára kiborítva ujjnyi vastagra nyújtjuk, szaggatjuk, sorba rakjuk, letakarva tovább kelesztjük legalább fél óráig. A kelesztési idővel nem szabad spórolni. Ne feledjük: fánksütéskor mindig legyen meleg a konyhában.

- Hogy húshagyó keddig új recepteket tanulhassunk, a szokásosnál korábban kezdtük a "fánktanfolyamot", s amit sütöttük meg is ettük - a "zsűrizésre" ugyanis meghívtuk az egyesülethez tartozó borbarátokat, a Igazgyöngy népdalkört és a Szélrózsa Tánckör tagjait is. A Városi Civil Alaptól nyert támogatás keretében megünnepeljük majd a farsangot is, utána Vorhota-hegyen szőlő-, és gyümölcsfametszési bemutatót szervezünk, előadást hallgatunk őshonos gyümölcsfákról és természetesen készülődünk a húsvétra is - sorolta tavaszi terveiket Molnár Klára.