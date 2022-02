Nagy Bálint, a zalai 2. számú választókerület fideszes elnöke hangsúlyozta: ez a projekt is bizonyítéka a térségi együttműködésnek, hisz az építkezés idején a környező települések iskolái fogadták be a gyenesdiási gyerekeket. Örömteli az is, hogy több intézmény megújulhatott, és "nem azzal kell foglalkoznunk, ami a baloldal idejében volt, amikor iskolabezárásoktól kellett tartani". Szerinte ezt a lendületet kell megőrizni és folytatni a jövőben is.

Manninger Jenő országgyűlési képviselő azt mondta: a ciklusban a választókerületben 15 iskola mintegy 4,5 milliárd forintból újulhatott meg.

Manninger Jenő úgy folytatta: szinte minden iskola megújult a térségben, és még most is folynak munkálatok néhány intézményben. Azt mondta: minden beruházás a gyermekeket, a családokat és a települések jövőjét szolgálja.

Magyar Ferenc, a Nagykanizsai Tankerületi Központ igazgatója felelevenítette: a tervezéstől három év telt el, ami persze nem volt könnyű időszak, viszont ennek eredményeként „gyönyörű intézmény született”.

Hozzátette, a gyerekek és a pedagógusok két hete visszatérhettek a megszokott helyükre, amely felújítva és kibővítve mindenki tetszését elnyerte. Hangsúlyozta: az intézmény a települési rendezvények méltó helyszíne is lehet.

– Azt kívánom az ide járó gyerekeknek, a pedagógusoknak és a szülőknek, hogy sok örömük legyen ebben az intézményben – fogalmazott Magyar Ferenc.

Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere a bejárás alkalmával tartott sajtótájékoztatón leszögezte: az iskolába járó mintegy 500 gyermek örömére, a pedagógusok megbecsülése mellett, „az oktatás és a nevelés színvonala fejlődött a településen, s olyan lett, amit a 21. század elvár tőlünk”.

Leszögezte: örömteli, hogy 18 tanterem megújult s hat új épült, amelyek mellett orvosi szoba is rendelkezésre áll, a sportcsarnokkal együtt pedig új rekortán futópálya is szolgálja a fiatalokat.