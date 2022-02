A község közművelődési szakembere, Németh Mária szerint erre a tudásra már lehet alapozni, ám a bonyolultabb műveletekhez vélhetően sok gyakorlatra lesz még szükség. Még akkor is, ha a résztvevők közt vannak, akik némi előképzettséggel is bírnak már.

-Négy-öt évvel ezelőtt volt már egy önköltséges kosárfonó tanfolyam a településen, azt a népi iparművész, Dulics Margit vezette - magyarázta.

- Akkor csupán négy foglalkozást tartottunk, ám ahhoz, hogy felkeltse az érdeklődést a kézművesség iránt, éppen elegendőnek bizonyult. Most, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet meghirdette a programot, nagyon gyorsan össze is jött az induláshoz szükséges létszám. Aki itt van, mindenki falubeli, egy olyan kis létszámú települést tekintve, mint amilyen Barlahida, ez nagyon jó eredmény, s nagyon jó viszszajelzés arra nézve is, hogy van érdeklődés a hagyományaink iránt. Valójában több volt a jelentkező, mint ahány személyt első körben fogadni tudtunk, ezért a nyári időszakban, illetve jövőre is szeretnénk folytatni a szakkört - magyarázta.

A barlahidai szakkört a település alpolgármestere, Csonka Zsolt vezeti. Elmondása szerint a Nemzeti Művelődési Intézet a kosárfonáshoz szükséges szerszámok és alapanyagok mellett az online tanulás lehetőségét is biztosítja. Az intézet ugyanis oktatófilmeket készített az általa szervezett és koordinált szakkörökhöz, melyek részletesen bemutatják a népi kismesterségek vagy kézműves-tevékenységek fogásait. Az oktatófilmek megtekintését minden esetben a gyakorlat követi, így épül fel a szakkörök tematikája. Először a kosárfonás kiindulópontját adó fenékfonással ismerkedtek meg a résztvevők, ami viszonylag egyszerűbb folyamatnak tűnik, bár többen is azt mondták, az ovális kosárfenék kialakítása azért feladta a leckét.

-Valóban vannak nehezebb műveletek, mint a hármas gyűrűs fonás, az oldalszegés vagy a fül kialakítása, ám éppen azért tartunk húsz foglalkozást, hogy kellő gyakorlatot szerezzenek a résztvevők - folytatta Csonka Zsolt.

- Amikor a jelentkezőkkel arról beszéltünk, hogy néhány alkalom után már mindenkinek sikerülni fog egy kis gyümölcskosár önálló elkészítése, akkor is kételkedtek magukban, és aztán mégis meg tudták csinálni. Azt gondolom, a bonyolultabb műveleteket ugyanúgy el tudja majd sajátítani mindenki, s onnantól már csak a képzeletükön múlik, hogy milyen kosarakat készítenek.