A SZKES Tánccsoport vezetője, Szécsényiné Kápolnás Edina azt vallja, sokan erőt meríthetnek a táncból. Most különösen azok a hölgyek, akik azon gondolkodnak, hogy beneveznek a Tündérszépek 2022-es országos szépségversenyre, hiszen a 18 és 29 év közöttiek közül biztosan sokan szeretnek táncolni, még ha csak hobbiból is. A kanizsai tánccsoport edzője és vezetője szerint a tánc során és következtében éppen olyan folyamatok játszódnak le testünkben, mint bármilyen más kardió edzésforma végzésekor. Így tehát a tánc erősíti a szívet és a keringési rendszert, növeli a tüdőkapacitást és javítja az anyagcserét.

– Mivel a tánc nem egy monoton mozgásforma, nem egy irányba mozgunk egész idő alatt, így szinte minden izomcsoportunkat igénybe vesszük, ezzel fejlesztve egyensúlyunkat és erőnlétünket – folytatta Szécsényiné Kápolnás Edina. – Fontos megemlíteni, hogy a tánc minden formája más és más intenzitású, így minden korosztály számára élvezetes marad. Több kutatás foglalkozik a tánc jótékony hatásaival, az egyikben például a résztvevők úgy számoltak be a tánc okozta hangulatmódosulásról, hogy a pozitív érzelmek megerősödnek, többségben lesznek, míg a negatív érzelmek visszaszorulnak. A stresszhormonszintjük is alacsonyabb volt táncolás után, mint előtte. A táncórákon való részvétel pedig általában csoportosan történik, így az egyén építheti szociális kapcsolatait, és megélheti a valahová tartozás érzését is, ami szintén hozzájárul a jó hangulathoz.

Szécsényiné Kápolnás Edina hozzátette: a közösség ereje valóban inspiráló hatással bír, és magabiztosabbá teszi a lányokat. A legidősebb csoportjuk tagjai nyolcadik éve szinte mindennap találkoznak, megosztják egymással örömüket és bánatukat. Olyan kötelék ez, mely örökre szól. A tánc közben szinte megszűnik számukra a külvilág, a gyakorlatok betanulása közben szárnyal a lelkük, ami nagyon jó érzéssel tölti el őket. Ekkor látszik az, hogy a modern tánc mekkora töltést ad, közben pedig felszabadít. Ezekre az energiákra szükségük van a mai, önbizalomhiányos lányoknak, mondta a nagykanizsai SZKES Tánccsoport vezetője.

A Mediaworks Hungary Zrt. negyedik alkalommal indította el a Tündérszépek országos szépségversenyt, amelyre a 18-29 év közötti hölgyek nevezését várják. A viadal – ahogy eddig, úgy most is – megyei szinten indul, majd a regionális fordulókon keresztül jut el a legszebb 22 lány az országos döntőig.

A megyei fordulóba maximum harminc lány juthat be, ezért sem érdemes sokáig halogatni a nevezést. Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de külön kérésre profi fotós is elkészítheti a sorozatot. Regisztrálni a zaol.hu oldalon keresztül is elérhető tunderszepek.hu felületen lehet.