A rendezvényen az iskolában hangsúlyos szerepet kapó sokrétű sporttevékenységet is bemutatták. Faller Zoltán intézményvezető elmondta: a résztvevők megismerkedhettek a Várhídi Focisuli munkájával, a modern tánccal, a kangoo-val, a kézilabdával, az airtrack tornával. Az igazgató arról is beszélt, az intézményből 150-200 gyermek töltötte mozgással a szombat délelőtt egy részét. Az Arénában szerzett benyomásaikról pedig azt mondta: a sportkomplexum rendkívül modern, színvonalas hely, amit most a zrínyisek nagy közössége is megtapasztalhatott.