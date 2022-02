A 29. alkalommal lebonyolított nemzetközi borversenyre Ludbregben került sor egy helyi egyesület szervezésében.

- A ludbregi szőlészek és borászok egyesületét Trsek-nek hívják, ami magyarra fordítva szőlőtőkét, pontosabban tőkécskét jelent - magyarázta friss oklevelének feliratait Vlasics Lajos, aki a tótszentmártoni "Szent Márton" Borbarát Egyesület alapítója és elnöke is. - A Zlatni Trsek pedig arany tőkécskét jelent, ez a neve az arany minősítésnek. Tavaly a koronavírus miatt elmaradt a verseny, idén viszont megrendezték, ez egyébként Horvátország legnagyobb újbor-versenye. Most 477 mintával neveztek a bortermelők Horvátországból, Szlovéniából és Magyarországról, de a korábbi években ennél többen is voltak már, én emlékszem 600-hoz közelítő nevezésre is. Tagja vagyok a Trsek egyesületnek (is), ezért amikor csak tehetem, minden évben nevezek a megmérettetésre. Megjegyzem, nemcsak erre, más anyaországi borversenyekre is, például a tenger közeli Nadinba, ahol decemberben ugyanez a borom ezüst minősítést érdemelt 83 ponttal. (Az a seregszemle azért különleges, mert olívaolajok is versenyeznek rajta.) Érdekes, hogy azonos pontszámmal az egyik helyen ezüst-, a másikon pedig aranyérmes ugyanaz a bor, de persze, nem akarom vitatni, mindkét eredménynek örülök. Már csak azért is, mert a birtokon Irsai Olivér szőlőt nem termelünk, az úgy szoktunk vásárolni és feldolgozni. Azt gondoltam azonban, megversenyeztetem külföldön a belőle készült bort, mert ez egy kiváló magyar fajta, mely a csabagyöngye és a pozsonyi fehér fajták keresztezéséből született, s adottságai miatt - no meg a Da Bibere Zalai Borlovagrend tagjaként is - fontosnak tartom, hogy megismerjék külföldön ezt a Kocsis Pál nemesítő által megalkotott szőlőt, illetve többi fajtánkat is.

Vlasics Lajos jelezte: a zsűri 15 főből állt, akik kivétel nélkül rangos bírálói minősítéssel rendelkeztek, s 3-szor 5 fős csoportokban, 3 napon át kóstolták és értékelték a 477 bormintát. Az ünnepélyes eredményhirdetésre január utolsó napjaiban került sor. Általában a horvátok ennek megadják a módját, nagyon exkluzív körülmények jellemzik a díjkiosztót, műsorral, hangulatos vacsorával kedveskednek a versenyzőknek. Most azonban a covid-korlátozások miatt csak szűk körben, 25 fő részvételével került sor az eseményre.

Vlasics Lajos boraival és a horvátországi sikert tanúsító oklevéllel, illetve plakettel Forrás: Horváth-Balogh Attila / Zalai Hírlap

- Nagyon sokat jelent nekem ez az elismerés, mint ahogy mindegyik, hiszen nem olyan régóta foglalkozom szőlőtermesztéssel és borászattal - árulta el a szakember, aki 2006-ban vásárolta meg birtokát a Kálmán-hegyen, melyen 900 tőkés szőlőültetvényt gondoz. Fajtái a sauvignon blanc, pinot blanc, szürkebarát, rajnai rizling, cabernet franc, pinot noir, merlot és Nero. - Amikor nyugdíjba mentem, akkor kezdtem el gondolkozni azon, hogy mivel is foglalkozom majd a hirtelen nagyra nőtt szabadidőmben? Körülnéztem az ismeretségi körömben és láttam, hogy mindenki szőlőt termel és borászkodik - innét jött nekem is e szenvedély, habár a szüleimnek már gyermekkoromban sokat segítettem a tőkék között. Ez egy életforma, ami az itt élő elődeinket jellemezte és ezt a hagyományt szeretném én is tovább vinni a személyes példámban, valamint a boraimban egyaránt.

Vlasics Lajos aranyérmes Irsai Olivérjével jogosultságot szerzett az Alpok-Adria Aranyborok Borversenyén való részvételre, amit általában Koprivnicában, vagy Krizevciben rendeznek meg - tavaly azonban ez is elmaradt. Ha idén sor kerül rá, a tótszentmártoni borász ott lesz.