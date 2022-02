Horváth Gyula polgármester elmondta: legfontosabb 2022-es céljuk a temetőkert fejlesztése, és a temetői út térkövezése, ami számításaik szerint mintegy hatmillió forintba kerülne. De szükség volna a faluház további fejlesztésére is.



– A kultúrházat, polgármesteri hivatalt és egyéb helyiségeket is magába foglaló épületegyüttes külsőleg megszépült, de belső felújításra abban a programban nem került sor – folytatta Horváth Gyula. – Pályáztunk a belső tér rendbetételére és a belső nyílászárók cseréjére is, aminek körülbelül 8,5 millió forint a költsége. Tervezzük szabadtéri sportpark építését, itt az elnyerhető maximális összegre, hatmillió forintra nyújtottuk be az igényünket, de pályáztunk a közösségépítés eszköz- és bértámogatásához is, ahol 4 millió forint nyerhető el.



Az önkormányzati vezető szerint a gyarapodó géppark­juk miatt egy tárolóhelyiségre vagy garázsra is szükségük lenne, ezt a programot – aminek számított költsége nyolcmillió forint – a későbbiekben szeretnék megvalósítani. Tervezik továbbá a kultúrház előtti részen egy körülbelül 300 négyzetméteres park kialakítását, valamint a Sibrik-kápolna felé vezető útszakasz 2020-ban már megpályázott megerősítésére is újból benyújtották igényüket.



– Tudjuk, hogy nem lehet minden pályázat sikeres, de hosszú távra tervezünk, s ezek a célok mind fontosak a településnek – tette még hozzá Horváth Gyula. – A tavalyi esztendőből is van két áthúzódó projektünk, a Magyar falu programban eredményesen pályáztunk egy új falubusz beszerzésére, amelynek leszállítása március-április hónapban lesz esedékes. A Zalaháshágyi Sport Egyesület pedig az öltöző felújítását kezdheti meg tavasszal, ez utóbbi a héjazat cseréjét, illetve a tetőtéri felújítást foglalja magába. Szükség volna továbbá a szennyvízkezelés megoldására is, ez azonban egy komplex program, ami jelentős beruházást igényel, de e tekintetben is számítunk az állam támogatására.