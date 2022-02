Az ötletgazda önkormányzati képviselő, Szalay Cecília nem titkolta abbéli örömét, hogy jóval nagyobb létszám gyűlt össze, mint amivel eleinte számoltak. Csak Novából 14 felnőtt és hét gyermek jelentkezett, ehhez társul még további 12-13 felnőtt, akik a környező településekről jelezték, hogy ők is szívesen csatlakoznának.

- Két éve érlelődött bennünk a gondolat, hogy Nován, ahol a népi kultúra, a népi hagyomány mindig is kiemelkedő szerepet játszott, létrehozzunk egy önálló tánccsoportot - magyarázta Szalay Cecília. - Most jutottunk el oda, hogy végre meg is hirdettük a tanfolyamot, egy hónap időtartamot biztosítva a jelentkezésre. Az érdeklődőknél azt is felmértük, hogy rendelkeznek-e néptáncos előtanulmányokkal, így valószínűleg idővel differenciálni is fogjuk az oktatást.

Szalay Cecília hozzátette: a tanfolyam vezetésére Rácz Petrát és Lipusz Andrást, a Zala Senior táncegyüttes vezetőit, a Folk Pont megálmodóit kérték fel, akikkel már többször is dolgoztak együtt. Nova az utóbbi időben ugyanis több néptáncos eseménynek adott helyet, többek közt itt szervezték meg az országos táncháztalálkozó zalai eseményeit, de voltak önálló táncházaik is.

- Nova könnyen elérhető, könnyen megközelíthető település, a Gönczi Ferenc Művelődési Otthon nagyterme pedig ideális helyszín a táncoktatáshoz - folytatta a képviselő. - Abban maradtunk, hogy a tanfolyamot szombatonként tartjuk, mert minden résztvevő számára az a legpraktikusabb időpont, s addig maradunk, amíg örömünket leljük benne. A legfőbb cél ugyanis a hagyományőrzés, és a közösségi élmény biztosítása, ahogy annak idején a bálokat, táncházakat is azzal a szándékkal szervezték, hogy összehozza a közösséget. Az sem titkolt szándékunk, hogy a későbbiekben színpadra álljunk. Ahogy Novának van egy Göcsej Szíve dalköre, szeretnénk, ha a közeljövőben lenne egy Göcsej Szíve táncegyüttese is, s ez a két csoport akár ki is egészítheti egymást.

Szalay Cecília szerint azzal is számolni kell, hogy a tanfolyamra jelentkezők közt lesznek olyanok, akik nem akarnak a létrejövő táncegyütteshez csatlakozni. Ugyanakkor abban is bízik, hogy a környéken hamar híre megy kezdeményezésüknek, s a későbbiekben is lesz olyan táncos, aki megtalálja őket. A tánc ugyanis önmagában is nagyon jó kikapcsolódás, nagyszerű mozgásforma, a novai közösség pedig nemcsak összetartó, de nyitott arra is, hogy még tovább bővüljön.