Gyarmati Antal polgármester a legutóbbi testületi ülésen elmondta: a hivatali létszámot 17,5 fő köztisztviselővel tervezik, ám az állami normatíva csak 15,18 főre nyújt fedezetet. Közben a költségek is nőnek, szükség lenne az elavult és hiányzó informatikai eszközök pótlására, illetve számolnak bútorzat és kisebb értékű eszközök beszerzésével is. Az is növeli a városi hozzájárulás mértékét, hogy Keménfától és Csödétől – az állami normatíván felül – nem kérnek további hozzájárulást a fenntartáshoz.



A zalalövői testület tagjai döntöttek arról is, hogy április 28. és május 10. között összesen öt helyszínen – a város központjában, illetve a településrészekben – tartanak közmeghallgatást. Ugyancsak a testületi ülés keretében emlékeztek meg a közelmúltban elhunyt Véges Ferencről, aki az önkormányzat munkatársaként dolgozott.